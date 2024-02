Thomas Tuchel zwaar onder druk: blamage zet titelaspiraties Bayern München in de ijskast

Bayern München is zondagavond onderuit gegaan op bezoek bij VfL Bochum: 3-2. De formatie van Thomas Tuchel kwam vroegtijdig op voorsprong in het Vonovia Ruhrstadion, maar gaf vervolgens alles uit handen. De thuisploeg draaide het volledig om en zet de titelaspiraties van Der Rekordmeister voorlopig in de ijskast.

De nederlaag bij titelconcurrent Bayer Leverkusen (3-0) zorgde al voor druk op de schouders van trainer Thomas Tuchel, wat na de Europese nederlaag bij Lazio (1-0) en de nederlaag van zondagavond bij VfL Bochum (3-2) alleen maar is toegenomen. Bayern München ging in één week tijd drie keer op rij onderuit, waardoor de titelaspiraties voorlopig de ijskast in kunnen.

Artikel gaat verder onder video

Het verschil met concurrent Bayer Leverkusen is door de nederlaag op bezoek bij VfL Bochum opgelopen tot maar liefst acht punten, wat gezien de huidige goede vorm van Bayer Leverkusen een groot gat is. De vraag is of de resultaten van de Duitse grootmacht gevolgen hebben voor Tuchel, die al onder druk stond in München. Bij uitschakeling in de Champions League door Lazio lijkt een ontslag onvermijdelijk.