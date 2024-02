Tomasson vijf dagen na transferdeadline nog altijd in spanning over komst Amerikaanse spits

De transferdeadline is inmiddels vijf dagen geleden verstreken, maar Jon Dahl Tomasson verkeert nog altijd in spanning over de komst van zijn gewenste spits naar Blackburn Rovers. De club meent zich op deadline day te hebben versterkt met enkelvoudig Amerikaans international Duncan Maguire (22), maar zijn transfer is nog altijd niet goedgekeurd.

Dat wordt dinsdag gemeld door Sky Sports News. "Maguire wacht nog steeds af of hij zich nou Blackburn-speler mag noemen of niet", klinkt het dinsdagmiddag. "De club heeft op de laatste dag van de transferwindow aangekondigd dat de 22-jarige speler is gekocht van Orlando City FC, hoewel de deal eerder op de dag nog leek te klappen. Hoe dan ook moet er nog steeds bevestigd worden dat de speler op tijd geregistreerd is."

Tomasson werd zaterdag, nadat zijn elftal op eigen veld met 1-2 had verloren van Queens Park Rangers, bevraagd over de situatie. "Hij sprak wel, maar hij zei eigenlijk niets, want hij zei dat hij van de club niets mocht zeggen over de transfer", meldt de nieuwszender. Blackburn heeft beroep aangetekend bij de EFL (English Football League) en hoopt dat Maguire komend weekend wel speelgerechtigd is voor het thuisduel met Stoke City. De EFL stelt op zijn beurt dat het papierwerk niet voor het verstrijken van de deadline binnen is gekomen en dat Tomasson dus naar zijn nieuwe spits zou kunnen fluiten.

Blackburn Rovers stelde Tomasson in de zomer van 2022 aan als hoofdtrainer. De Deen, die als speler onder meer uitkwam voor sc Heerenveen en Feyenoord, werkte daarvoor in Nederland bij Excelsior, Roda JC en als assistent bij Vitesse. Daarna was hij eveneens assistent bij de Deense nationale ploeg en hoofdtrainer van Malmö FF in Zweden. Met Blackburn eindigde Tomasson in zijn eerste seizoenen achtereenvolgens als zevende en negende in het Championship, het tweede Engelse profniveau. Het huidige seizoen verloopt vooralsnog minder rooskleurig: na 30 speelronden staat de voormalig Premier League-club slechts achttiende.