Tomasson weg bij Blackburn Rovers, nieuwe werkgever lijkt al bekend

Jon Dahl Tomasson is niet langer trainer van Blackburn Rovers. De Deen was het afgelopen anderhalf seizoen werkzaam bij de huidige nummer achttien van het Championship, het tweede Engelse profniveau. De oud-speler van onder meer sc Heerenveen en Feyenoord werd de afgelopen tijd nog weleens getipt als mogelijke opvolger van Arne Slot bij de Rotterdammers, maar lijkt op korte termijn gepresenteerd te gaan worden als bondscoach van Zweden.

Engelse media meldden al een tijdje dat Tomasson overhoop zou liggen met de Venky's, de clubeigenaren van Blackburn. Zo was er eerder deze week nog een hoop gedoe over spits Duncan McGuire; Tomasson dacht dat de club zich met de jonge Amerikaan versterkt had, maar naar later bleek had de club het papierwerk om de transfer te bezegelen niet tijdig ingediend bij de voetbalautoriteiten.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels is duidelijk dat Tomasson en Blackburn per direct uit elkaar gaan; ook zijn Nederlandse assistent Remy Reijnierse verlaat de club. Hun contract is 'met wederzijds goedvinden' ontbonden, zo meldt de club in een korte verklaring. "Wij bedanken Jon en Remy voor al hun inspanningen in de laatste achttien maanden en wensen hen succes in hun verdere carrières." Inmiddels heeft de club bekendgemaakt dat Tomasson wordt opgevolgd door John Eustace (44), die zonder club zat sinds hij in oktober 2023 vertrok bij competitiegenoot Birmingham City.

Tomasson lijkt geen WW te hoeven gaan aanvragen: volgens Zweedse media wordt hij de nieuwe bondscoach van dat land. Zweden greep naast kwalificatie voor het EK dat aanstaande zomer in Duitsland wordt gehouden, waardoor Tomasson de opvolger van de huidige keuzeheer, Janne Andersson, zou moeten worden. Tussen januari 2020 en december 2021 werkte de Deen ook al in het land, toen als trainer van Malmö FF. Daarvoor was hij hoofdtrainer bij Excelsior en Roda JC in Nederland, en werkte hij als assistent bij Vitesse én de Deense nationale ploeg.