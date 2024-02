Jon Dahl Tomasson wordt bondscoach, kiest Nederlandse assistent en jaagt op WK 2026

Jon Dahl Tomasson is de nieuwe bondscoach van Zweden, met de Nederlandse Remy Reijnierse als zijn assistent. De nationals voetbalbond (SvFF) maakt maandagmiddag bekend dat het tweetal per 1 maart aan de slag gaat en in principe tot het WK 2026 aan het roer staat. Tomasson is de opvolger van Janne Andersson, die opstapte na de mislukte EK-kwalificatiecyclus.

Tomasson vertrok eerder deze maand als trainer van Blackburn Rovers en had daardoor de handen vrij. Na zijn vertrek was al duidelijk dat hij op weg was om bondscoach van Zweden te worden. Reijnierse was zijn assistent bij de club uit de Championship. In de Zweedse seizoenen 2020 en 2021 werkten Tomasson en Reijnierse ook al samen bij Malmö FF. Onder hun leiding werd Malmö FF tweemaal op rij kampioen van Zweden. Hij is dus zeer bekend met het Zweedse voetbal, maar is zelf afkomstig uit Denemarken en wordt de eerste buitenlandse bondscoach ooit van Zweden.

Artikel gaat verder onder video

Tomasson maakte in Nederland furore als spits bij sc Heerenveen en Feyenoord. Hij was in het buitenland succesvol bij onder meer AC Milan. Als trainer werkte de Deen bij Excelsior (als assistent en hoofdtrainer), Roda JC Kerkrade (hoofdtrainer), Vitesse (assistent), de nationale ploeg van Denemarken (assistent) en dus bij Malmö FF en Blackburn. In het verleden werd Tomasson weleens getipt als nieuwe trainer voor Feyenoord, met name toen de toekomst van Arne Slot onzeker was, afgelopen zomer.

Reijnierse voetbalde in Nederland voor FC Eindhoven en VVV-Venlo; na zijn actieve loopbaan was hij onder meer hoofdtrainer van VVV, hoofd opleidingen bij PSV, bondscoach van het Nederlandse vrouwenelftal en bondscoach van Jong Oranje. Daarna ging hij aan de slag in het buitenland en werd hij de rechterhand van Tomasson.

Zweden heeft zich niet gekwalificeerd voor het EK 2024 en het is de taak aan Tomasson om de ploeg naar het WK 2026 te loodsen. Kim Källström, directeur bij de Zweedse voetbalbond, is blij met de aanstelling van Tomasson. "Hij past goed binnen het profiel. Hoewel het niet doorslaggevend was, waarderen we ook zijn verleden als voetballer. We zien het als een pluspunt dat hij goed begrijpt hoe nationale ploegen functioneren, ook door zijn periode als assistent-bondscoach bij Denemarken. Hij is zelf ook aanvoerder geweest van de Deense nationale ploeg. Hij houdt van positief, aanvallend voetbal. Dat past goed bij onze spelersgroep."