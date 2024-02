'Vier clubs willen Thijs Dallinga, Toulouse plakt enorm prijskaartje op eenmalig Oranje-international'

(23) gaat op de laatste dag van de winterse transferperiode mogelijk nog vertrekken bij zijn huidige club, Toulouse. De Nederlandse spits staat in de belangstelling van vier clubs in Europa, maar zou alleen voor de absolute hoofdprijs mogen vertrekken bij zijn Franse werkgever.

In de zomer van 2022 telde Toulouse nog 2,5 miljoen euro neer om Dallinga, die net topscorer van de Keuken Kampioen Divisie was geworden, over te nemen van Excelsior. De spits kende vervolgens een uitstekend debuutseizoen, waarin hij zich met de promovendus makkelijk handhaafde in de Ligue 1, mede door twaalf competitietreffers van de geboren Groninger. Dallinga scoorde bovendien zes keer in het toernooi om de Coupe de France, waaronder twee doelpunten in de met 5-1 gewonnen finale tegen FC Nantes.

Dit seizoen staat de teller vooralsnog op vijf competitiedoelpunten, maar scoorde Dallinga wel vier keer in de Europa League. Tegen Liverpool trof hij zelfs uit én thuis doel; mede daardoor staat hij er in Engeland ook goed op. De spits zou op de radar zijn verschenen van zowel Brentford als Bournemouth, schrijft het Dagblad van het Noorden. Die eerste club zou zelfs al een bod van achttien miljoen euro hebben neergelegd, maar dat is door Toulouse afgewezen. De Fransen verlangen minimaal 35 miljoen euro, zo weet de krant.

Daarnaast zou Dallinga ook bij Bologna op het lijstje staan, mocht Joshua Zirkzee vertrekken. Tot slot zou SC Freiburg de Nederlander naar de Bundesliga willen halen. Toch is het maar de vraag of Dallinga wel op een winterse transfer zit te wachten: "Of hij bij Toulouse aandringt op een bliksemtransfer op de laatste dag van de transferwindow zal wederom afhangen van het verstand en dan met name Dallinga’s overwegingen met betrekking tot het Nederlands elftal", schrijft het DvhN. Bondscoach Ronald Koeman gunde Dallinga in november zijn debuut in Oranje in de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Gibraltar (0-6). De spits kwam daarin niet tot scoren, maar hoopt komende zomer deel uit te maken van de selectie die naar het EK in Duitsland gaat.