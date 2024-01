Dallinga en Spierings grijpen met Toulouse naast eerste zilverwerk van 2024

en zijn er met Toulouse niet in geslaagd de Franse Supercup te winnen. In de eindstrijd in het Parc des Princes was landskampioen Paris Saint-Germain met 2-0 te sterk voor de bekerwinnaar van het voorbije seizoen.

Beide Nederlanders hadden een basisplaats bij Toulouse, maar zagen de miljoenenploeg uit Parijs al na drie minuten op voorsprong komen door een doelpunt van Lee Kang-in. Vlak voor rust verdubbelde topscorer Kylian Mbappé de voorsprong. De 2-0 betekende zijn 111de doelpunt in het stadion van de Parijzenaars, waarmee hij nu de all time topscorer van het Parc des Princes mag worden genoemd.

Toulouse kende vorig seizoen een uitstekend eerste jaar op het hoogste niveau. De club handhaafde zich na de promotie gemakkelijk in de Ligue 1 en rekende in de bekerfinale ruim af met FC Nantes, dat met 5-1 werd verslagen. Dit seizoen wil het in de competitie vooralsnog niet vlotten. Toulouse staat voorlopig zestiende, een plek die na het seizoen play-offs om degradatie zou betekenen. Wel was de club succesvol in de Europa League. Onder meer door een 3-2 zege op Liverpool werd overwintering veiliggesteld. In de tussenronde wacht in februari een loodzware confrontatie met het Benfica van Roger Schmidt.