Transfernieuws bij PSV: basisklant hoeft niet te rekenen op nieuw contract

André Ramalho krijgt voorlopig geen nieuw contract aangeboden bij PSV. De 31-jarige verdediger beschikt over een aflopende verbintenis. Volgens directeur Earnest Stewart zijn er geen plannen om hem een nieuw contract aan te bieden.

Stewart houdt de selectie van PSV de komende maanden tegen het licht om te bepalen waar versterking nodig is. De kans bestaat dat PSV doorselecteert in de achterhoede. “Met Bella-Kotchap, die lang geblesseerd is en over twee weken weer terug is, hebben we wel iemand die de concurrentiestrijd zal aangaan. Los van de verschillende posities, zullen we in de transferperiode kritisch kijken naar onze selectie”, aldus Stewart bij Studio Voetbal.

De directeur krijgt de vraag of Ramalho een aanbieding zal krijgen om zijn aflopende contract te verlengen. “Op dit moment niet. In de toekomst wel? Voor de groep zou dat zeer zeker kunnen.”

Toekomst van Sergiño Dest

Ook wordt Stewart gevraagd naar de toekomst van Sergiño Dest. PSV heeft een optie tot koop op de FC Barcelona-huurling. Of die wordt gelicht, hangt ook af van de wensen van de rechtsback. “Sergiño is een speler met heel veel ambities, die het hoogste nastreeft. De contacten zijn uitstekend. Ik denk dat hij naar PSV is gekomen om een jaar bij ons te spelen en de volgende stap te maken. Inmiddels denk ik dat PSV en Eindhoven wel echt van hem zijn geworden. De kans is dus in ieder geval groter geworden.”