Valentijn Driessen plaatst vraagteken bij Van ’t Schip: ‘Of dat nu zo’n gelukkige keuze was…’

Valentijn Driessen vraagt zich af of Ajax-trainer John van ’t Schip er verstandig aan heeft gedaan om donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de UEFA Conference League te starten met . De Engelsman heeft dit seizoen wel degelijk al zijn waarde gehad voor de Amsterdammers, maar de verslaggever van De Telegraaf ziet hem vooral als invaller toeslaan. Akpom kon tegen de Noren geen potten breken.

Ajax was in de eerste helft van de heenwedstrijd tegen Bodø/Glimt niet bij machte om de bezoekers pijn te doen. De huidige nummer vijf van de Eredivisie bracht aanvallend veel te weinig. Het dichtst bij de gelijkmaker was Akpom, die een voor Brian Brobbey bedoelde pass van Steven Berghuis moeizaam controleerde en vervolgens via de doelman de lat raakte. Ajax moest het verder vooral doen met afstandsschoten. Zo zag Kenneth Taylor zijn inzet rakelings over de lat gaan en bracht Jordan Henderson de goalie van Bodø/Glimt een klein beetje in verlegenheid.

Artikel gaat verder onder video

In de tweede helft drong Ajax wat meer aan, zag Driessen. “De mooiste kans werd om zeep geholpen door Akpom. Vanwege zijn gebrekkige techniek duurde het veel te lang alvorens hij een simpel passje van Brobbey onder controle had om de 1-1 in te tikken”, schrijft Driessen. Akpom had de bal met zijn links voor het inschieten, maar koos er op het laatste moment voor om toch naar zijn vertrouwde rechterbeen te kappen. Dat werd doorzien door een tegenstander. Weg kans. “Even na zijn mislukte actie mocht Akpom douchen”, zag Driessen, die zijn vraagtekens plaatst bij de basisplaats voor de dure zomeraankoop. “Of dat nu zo’n gelukkige keuze was met de wetenschap dat hij het net voornamelijk als invaller weet te vinden.”

Het was voor Akpom pas zijn eerste basisplaats na de winterstop. De Engelsman kwam in de eerste competitiewedstrijd van de tweede seizoenshelft tegen Go Ahead Eagles als invaller binnen de lijnen en moest de ontmoetingen met RKC Waalwijk en Heracles Almelo vervolgens wegens ziekte aan zich voorbij laten gaan. Akpom bleef in de topper tegen PSV op de bank. Hij kwam op bezoek bij sc Heerenveen wel als invaller binnen de lijnen en maakte weliswaar zijn zesde competitietreffer, maar kon niet voorkomen dat Ajax met 3-2 onderuit ging. Akpom kwam vooralsnog 22 keer in actie voor de Amsterdammers, goed voor tien doelpunten. Op de slotdag van de winterse transferwindow was er nog even sprake van een terugkeer naar Engeland, maar Ajax stemde uiteindelijk niet in met een voortijdig vertrek van de aanvaller.