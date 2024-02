Valentijn Driessen vernietigend: 'Hij heeft alles kapot gemaakt wat kapot kon, dit sloeg helemaal nergens op!'

Valentijn Driessen heeft vrijdag gereageerd op de kritiek die de verslaggever van De Telegraaf kreeg van Pier Eringa, die een tijd geleden vertrok als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax. Eringa vond dat Driessen er onder meer voor heeft gezorgd dat er een negatief sentiment rondom hem is komen hangen. De journalist is het er niet mee eens.

"Ik heb het heel kort gezien", zegt Driessen over de uitlatingen van Eringa. Ik dacht alleen maar van: de man heeft alles kapot gemaakt wat er kapot valt te maken en die gaat dan ineens het slachtoffertje uithangen. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat iemand zo'n jasje durft aan te trekken? Hij (Eringa, red.) is toch helemaal geen slachtoffer, maar Ajax. Ajax is het slachtoffer van zijn gebrek aan toezicht", stelt de journalist van De Telegraaf in de podcast Kick-Off.

Eringa gaf onlangs in gesprek met BNR Nieuwsradio aan dat Johan Derksen en Driessen beeldbepalend zouden zijn: "Dan kom je bij de twee D's terecht: Driessen en Derksen. Dat zijn in hun vak goede mensen, denk ik. Maar ik heb die mensen nog nooit gesproken. Ik spreek met veel journalisten, maar dat hebben zij nooit gedaan. Zij zijn wel enorme aanjagers geweest van sentiment. Beiden kunnen zo beeldbepalend zijn", gaf Eringa aan.

"Dit sloeg natuurlijk helemaal nergens op", reageert Driessen op de teksten van Eringa. "Deze man moet gewoon de hand in eigen boezem steken en moet daar helemaal niet gaan zitten. Als hij op het schild gehesen wordt door de media omdat hij toevallig een trein op tijd laat lopen - Eringa was directeur van de ProRail - dan hoor je hem niet. En nu is hij het slachtoffertje", besluit Driessen.