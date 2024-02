Driessen niet onder de indruk van Feyenoord, PSV en FC Twente en noemt belangrijk verschil met Ajax

Valentijn Driessen heeft de ontwikkelingen op de slotdag van de winterse transferwindow met veel verbazing op de voet gevolgd. Volgens de verslaggever van De Telegraaf had het allemaal heel weinig met beleid te maken. Zo plaatst Driessen zijn vraagtekens bij de interesse van Feyenoord en PSV in en lijkt hij ook (nog) niet overtuigd van de tijdelijke komst van naar FC Twente. Driessen merkt een belangrijk verschil tussen de huidige top drie van de Eredivisie en Ajax.

Op Deadline Day speelde in Nederland nog wel het een en ander. De grote vraag was vooral of het Feyenoord óf PSV zou lukken om Driouech voor het verstrijken van de deadline binnen te halen. De rappe aanvaller van Excelsior verscheen eerder deze week op de radar van de Eindhovenaren, maar zij bereikten nog niet meteen overeenstemming. Reden voor Feyenoord om op de valreep ook nog een poging te wagen. De regerend landskampioen haakte uiteindelijk als eerst af. De weg naar PSV leek vrij voor Driouech, maar Excelsior zag uiteindelijk toch af van een transfer voor de Marokkaan.

Driessen heeft de soap rond Driouech met veel verbazing op de voet gevolgd. “Tot voor kort had niemand van de aanvaller van Excelsior gehoord, maar ineens vochten PSV en Feyenoord om de handtekening van de bijna 22-jarige Marokkaanse jeugdinternational”, schrijft de verslaggever in zijn column in De Telegraaf. “PSV zocht een alternatief voor de vertrekkende Yorbe Vertessen nadat bekend werd dat Noa Lang wekenlang uit de roulatie is. In De Kuip waren ze wakker geschrokken van de interesse van PSV voor de aanvaller aan de andere kant van de Maas. Helemaal over het hoofd gezien. Als hij goed genoeg is voor PSV, dan zal hij ook voldoen bij Feyenoord, moet de gedachte zijn geweest.”

Volgens Driessen zou het een einde maken aan de ‘wekelijkse klaagzang’ van Feyenoord-trainer Arne Slot over zijn buitenspelers. Feyenoord haalde afgelopen zomer Calvin Stengs, Yankuba Minteh én Luka Ivanusec naar De Kuip. Slot gebruikt Stengs vooral als aanvallende middenvelder, terwijl van de jonge Minteh nog niet kan worden verwacht dat hij het verschil maakt en het Ivanusec vooralsnog niet lukt de hoge verwachtingen in te lossen. Slot had de voorbije maanden ook nog de beschikking over Javairô Dilrosun, maar hij vertrekt naar Mexico. “Zo raar kan het dus lopen, maar plak alstublieft niet het stempel ‘beleid’ op de laatste transferdag”, oppert Driessen.

“Anders haal je ook geen speler met vijftien wedstrijden te gaan die niet fit is en waar je geen koopoptie op hebt weten af te dingen”, vervolgt de verslaggever, doelend op de tijdelijke overgang van Boadu naar FC Twente. De oud-speler van AZ kwam er bij AS Monaco totaal niet aan te pas en FC Twente wilde hem maar wat graag uit zijn lijden verlossen, zeker ook omdat het met Manfred Ugalde zijn eerste spits zag vertrekken. “Terwijl hij bij AS Monaco nauwelijks speelminuten heeft gemaakt en in de verste verte niet lijkt op Ugalde. Maar niemand die zeurt als Boadu in de 32e speelronde FC Twente bij zijn oude werkgever en concurrent AZ een plaats in de voorronde van de Champions League bezorgt.”

Ajax haalde Henderson

Nee, Driessen lijkt niet onder de indruk van de verrichtingen van Feyenoord, PSV en FC Twente op de slotdag van de winterse transferwindow. De verslaggever deelt wél een compliment uit aan Ajax, dat weliswaar niet tot nauwelijks actief was op Deadline Day, maar eerder in de maand januari met Jordan Henderson al een grote naam naar Amsterdam haalde. “Een duur geintje, maar wel een transfer waar beleid cq. filosofie achter schuilt. Bij Ajax zijn ze ervan overtuigd dat het elftal zo’n type nodig heeft om niet zo kwetsbaar te zijn als in de eerste seizoenshelft. De topper tegen PSV (zaterdag) is een mooie graadmeter”, aldus Driessen, die weet dat Henderson flink wat heeft waar te maken. “Als zijn inbreng niet leidt tot de voorronde van de Champions League voor Ajax, zal hij worden weggezet als miskoop.”