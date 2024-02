Van Hanegem wijst 'vervelende kleregozer' en 'gluiperd' aan na AS Roma - Feyenoord

Willem van Hanegem heeft zich flink gestoord aan de spelers van AS Roma in de wedstrijd tegen Feyenoord. Met name doelpuntmaker haalde het bloed onder de nagels vandaan bij de oud-voetballer.

Pellegrini maakte na een kwartier de 1-1 met een fraai schot. Die stand bleef de rest van de wedstrijd staan, waardoor strafschoppen uitkomst moesten bieden. De penalty's vielen in Romeins voordeel uit. “Die gozer die de goal maakte, een hele vervelende kleregozer was dat. Allemaal eigenlijk wel. Dan worden ze aangeraakt en dan denk je: die zijn op sterven na dood. Zo irritant”, zegt Van Hanegem in de Willem & Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad.

De Kromme erkent dat Pellegrini een ‘geweldige goal’ maakte. “Maar het is een o zo irritante kleregozer. Dat zijn dingen waar je tegen moet kunnen. Niet alle spelers van Feyenoord konden daartegen. Die wilden ook laten zien dat ze dit konden, maar zo ver ben je nog niet.” Volgens Van Hanegem had Feyenoord ‘rustig moeten blijven spelen’. “Laat hen maar gek doen, en jij rustig. Dan heb je de kans dat de scheidsrechter misschien denkt: dat kan ik ze niet aandoen.”

Feyenoord liet zich echter ook niet onbetuigd: zo raakte John de Wolf verwikkeld in een ruzie met Rick Karsdorp. In de pauze zette Karsdorp de woordenwisseling voort met Arne Slot. Van Hanegem noemt het gedrag van de rechtsback ‘een beetje gluiperig’. “Gaan huilen en gaan zeggen: 'Hoe kunnen ze dat nou doen? Ik kom daar vandaan, ik heb er zo lang gespeeld.' In het veld gedroeg hij zich het tegenovergestelde, dan denk ik: wegwezen chef.”