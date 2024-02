Van Hooijdonk: 'Hij is beter dan we denken en kan de top aan, in tegenstelling tot Antony'

wordt in Nederland onderschat, zo denkt Pierre van Hooijdonk. Na de bekerzege van Feyenoord op AZ (2-0) bevestigde Wieffer dat Atlético Madrid zich heeft gemeld voor hem, maar dat de twee clubs geen akkoord bereikten over een transfer. Kenneth Perez betwijfelt of hij die stap aankan, maar Van Hooijdonk is optimistischer.

Perez moet lachen als hij de vraag krijgt of de interesse van Atlético logisch is. “Dat lijkt mij een grote stap. Atlético kijkt goed naar het type speler dat er nodig is en er wordt ongetwijfeld gekeken naar cijfers. Dan zal hij wel hoog scoren”, stelt de analist bij ESPN. “Hij heeft waarschijnlijk ook indruk gemaakt in het tweeluik met Atlético in de Champions League. Het lijkt mij heel moeilijk om vanuit de Eredivisie direct basisspeler te worden bij Atlético Madrid. Dat hoeft ook niet per se.”

Van Hooijdonk heeft echter ‘alle vertrouwen’ in Wieffer. “Ik denk dat hij beter is dan wij in Nederland denken. Het is een speler die behoorlijk lang onder de radar is gebleven. Vervolgens gaat de ontwikkeling relatief snel voor Wieffer, waardoor we in Nederland zijn kwaliteiten niet helemaal op waarde kunnen schatten”, denkt de oud-Feyenoorder, die een vergelijking trekt met het Ajax van 2018/19. De spelers uit dat elftal werden een grote toekomst toegedicht – ‘allemaal pareltjes die de Europese top zouden bestormen’ – maar daar is ‘niet zoveel van terechtgekomen’.

Het verschil met die spelers is dat Wieffer over een langere periode stappen zet, denkt Van Hooijdonk. “Van spelers die iedere keer een stap zetten in een vrij kort tijdsbestek verwachten wij vaak dat de ontwikkeling snel stopt. Maar dan zie je toch vaak dat er nog een hoger niveau in zit. Iemand die eruit springt door zijn vaardigheden, denk aan Antony, dichten we kwaliteit toe om het te laten zien bij een Europese topclub. Daar komt dan bijna niks van terecht.”