Van 't Schip glashelder over afgeketste transfer Akpom: 'Voor mij was het duidelijk'

had Ajax in de laatste uren van de winterse transferperiode nog kunnen verruilen voor Nottingham Forest, maar de deal ging uiteindelijk niet door. Trainer John van 't Schip vertelt een dag na het verstrijken van de deadline dat de Engelsman wat hem betreft ook helemaal niet weg had gemogen.

Nottingham meldde zich op de slotdag nog in Amsterdam om Akpom, die afgelopen zomer overkwam van Championship-club Middlesbrough, terug te halen naar Engeland. Een eerste toenadering van de Premier League-club werd door Ajax van tafel geveegd, maar Forest ontving volgens verschillende media een tegenvoorstel ter hoogte van zo'n 17 miljoen euro. Toen de kruitwolken na middernacht optrokken werd echter duidelijk dat Akpom het seizoen 'gewoon' afmaakt in Amsterdam.

Van 't Schip heeft op de persconferentie van vrijdag in eerste instantie niet zoveel zin op in te gaan op de ontwikkelingen op deadline day: "De transferwindow is afgelopen, wij zijn - nogmaals - heel tevreden met het binnenhalen van Jordan Henderson en nu gaan we weer vooruitkijken." Later gaat hij toch in op vragen over Akpom: "Het was voor mij heel duidelijk: ik wil Chuba niet kwijt. Hij is belangrijk voor ons, dan haal je aan de ene kant iemand binnen waar we heel blij mee zijn (Julian Rijkhoff, red.) en je laat aan de andere kant iemand weggaan waar niet direct iemand voor terugkomt. Dus voor mij was het een no go."

Dat Nottingham Forest voor een huurovereenkomst - met een eventuele optie tot koop bij handhaving op het hoogste niveau - ging, maakte het voor Ajax ook makkelijker om Akpom te behouden, denkt Van 't Schip. "Niet dat ik dat beslis hoor, maar het is ook niet zo dat er gelijk een bedrag neergelegd werd. Het moest op uitleenbasis, daar gaan we sowieso niet aan meewerken." Later verduidelijkt hij dat nog maar eens: "Als ze in een keer een bedrag hadden neergelegd, was het een ander verhaal geweest. Maar ik ben er niet bij geweest."