Van 't Schip heeft duidelijke en pijnlijke boodschap voor thuisblijver van Ajax

John van 't Schip heeft uitgelegd waarom hij Ar'Jany Martha niet heeft meegenomen naar Noorwegen voor de return van Ajax tegen Bodø/Glimt. De twintigjarige linksback is na zijn tegenvallende invalbeurt van afgelopen weekend tegen NEC (2-2) gepasseerd.

Waar Martha tegen NEC in de 65ste minuut binnen de lijnen kwam, is hij een opvallende afwezige in de selectie van Ajax voor de tweede wedstrijd tegen Bodø/Glimt. "Hij is er onder andere niet bij omdat iemand anders erbij is gekomen. Hij heeft bij het tweede elftal jarenlang op de rechtsbuitenpositie gespeeld. De laatste maanden is hij op de linksbackpositie terechtgekomen. Nu onder anderen Steven Berghuis terug is, hebben we achterin op links andere voorkeuren", begint Van 't Schip op de persconferentie van woensdag.

"Of het pijnlijk is voor zo'n jongen? Zeker, maar dat hoort ook bij het proces waar hij in zit. We zijn een professionele club, geen liefdadigheidsinstelling waar je zomaar wordt meegenomen. Je moet presteren en goed spelen. Dat deed hij duidelijk niet. Het gaat er ook om hoe een speler op het veld staat. Dat was in zijn geval niet goed genoeg. We hadden niet het gevoel dat er iemand stond die er vol voor ging, om wat voor reden dan ook. Daarom hebben we besloten dat hij niet meegaat."

Ajax gaat zich donderdagavond ten koste van Bodø/Glimt proberen te plaatsen voor de volgende ronde van de Conference League. De heenwedstrijd in Amsterdam eindigde vorige week in een 2-2 gelijkspel. Jordan Henderson is een twijfelgeval voor de return, terwijl Steven Berghuis fit genoeg is om weer in actie te komen.