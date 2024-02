Van 't Schip verklaart opstelling tegen Bodø/Glimt: 'Dat is zijn sterkste positie'

Ajax-trainer John van 't Schip heeft tekst en uitleg gegeven bij zijn basisopstelling voor het thuisduel met FK Bodø/Glimt. In de heenwedstrijd in de tussenronde van de Conference League keert terug op de linksbackpositie en heeft voor het eerst dit kalenderjaar een basisplaats in de voorhoede.

Rensch viel een kleine twee weken geleden geblesseerd uit in het Eredivisieduel met PSV (1-1). In die wedstrijd kwam de Kroaat Borna Sosa - naar tevredenheid - op de linksbackpositie binnen de lijnen, maar hij maakte afgelopen weekend tegen sc Heerenveen (3-2 verlies) een stuk mindere indruk. Forbs werd halverwege het duel in het Abe Lenstra Stadion naar de kant gehaald, zijn vervanger Akpom tekende tien minuten voor tijd voor de 3-2, maar kon niet voorkomen dat Ajax voor het eerst sinds de aanstelling van Van 't Schip een Eredivisieduel verloor.

Van 't Schip krijgt voor de camera's van Veronica de vraag of Rensch, die ook als rechtsback en in het centrum van de defensie uit de voeten kan, 'de beste optie op de linksbackpositie' in de Ajax-selectie is, maar houdt dat in het midden. "In deze wedstrijd gaan we het zien, maar Jorrel Hato kan er ook spelen. Rensch is een speler waar je in ieder geval veel kanten mee op kan", zegt de oefenmeester. Ten opzichte van de zeperd in Friesland verdwijnt Forbs dus ten koste van Akpom uit de basis. De Portugees is een 'echte' buitenspeler, de Engelsman die zijn plaats inneemt is meer een schaduwspits.

"Hij is een jongen die een goal kan maken. We moeten iets anders spelen met hem, maar hij maakte een goede indruk op de training. Zonder Carlos op de zijkanten vullen we dat iets anders in. Akpom kan natuurlijk om en achter Brian Brobbey spelen, dat is zijn sterkste positie dus daar zal hij veel terechtkomen", legt Van 't Schip uit. Het opstellen van de oud-speler van Middlesbrough heeft ook gevolgen voor de positie van middenvelder Kristian Hlynsson: "Kristian zal vaak uitwijken naar de zijkanten, want we willen Akpom niet vanaf de linkerkant. Dat is niet iemand die de voorzetten geeft, die moet hij krijgen."