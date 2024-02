Transfers Sutalo (Ajax) en Ivanusec (Feyenoord) leidden tot opmerkelijke kritiek in Kroatië

Ajax betaalde Dinamo Zagreb afgelopen zomer een fors bedrag voor de komst van . De Kroatische topclub verkocht in dezelfde transferwindow ook nog aan Feyenoord. De komst van beide Kroaten zorgde voor hoge verwachtingen in Nederland, maar in hun thuisland begreep men maar weinig van hun verhuizing naar de Eredivisie. Volgens voormalig sc Heerenveen-speler Danijel Pranjic staat de Nederlandse competitie er niet heel goed op in Kroatië.

Zowel Ajax als Feyenoord was er afgelopen zomer alles aan gelegen om zaken te doen met Dinamo Zagreb. De Telegraaf maakte begin juli al melding van de Amsterdamse interesse in Sutalo, terwijl de belangstelling van Feyenoord voor Ivanusec ook al vroeg op gang kwam. Maar Dinamo Zagreb was niet van plan beide sterkhouders zomaar te laten gaan. De Kroatische topclub had Sutalo en Ivanusec nodig om zich via de voorrondes te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Dinamo Zagreb moest echter z’n meerdere erkennen in AEK Athene, waarna Sutalo en Ivanusec alsnog groen licht kregen om af te reizen naar Nederland.

In Kroatië vroeg men zich af waarom de internationals ervoor kozen om hun loopbaan te vervolgen in de Eredivisie. “De Eredivisie staat op plek zeven of acht van alle competities. Om eerlijk te zijn was er in Kroatië best veel kritiek op de transfers van de Kroaten naar de Eredivisie”, vertelt Pranjic in gesprek met ESPN. “Pas toen ze uitlegden waarom ze voor Ajax of Feyenoord hadden gekozen, kwam er begrip.” Dat is er inmiddels misschien alweer wat minder op geworden. Ajax haalde naast Sutalo ook de Kroaat Borna Sosa naar Amsterdam. De vleugelverdediger heeft het evenals zijn landgenoot lastig in zijn eerste seizoen in Nederland. “Voor mij was de Eredivisie als aanvallend ingestelde speler een geweldige plek om me te ontwikkelen, maar van de spelers die afgelopen zomer naar Nederland zijn gekomen is er geen die dezelfde stijl van voetbal heeft als ik destijds had”, aldus Pranjic.

Pranjic streek in de zomer van 2005 neer in Nederland. Sc Heerenveen betaalde een half miljoen euro om hem los te weken bij Dinamo Zagreb. Pranjic maakte als speler van sc Heerenveen mooie momenten mee. Hij won in 2009 de KNVB Beker en speelde een jaar eerder in de UEFA Cup - de voorloper van de Conference League - tegen het AC Milan van onder meer Kaká, Filippo Inzaghi en Ronaldinho. De linkspoot droeg uiteindelijk 167 keer het shirt van de Friezen, goed voor 41 doelpunten en 43 assists. Hij maakte in de zomer van 2009 de overstap naar het Bayern München van Louis van Gaal, waarna hij ook nog actief was voor onder meer Sporting Portugal, Celta de Vigo en Panathinaikos.