Vermoedelijke opstelling PSV: sleutelspeler keert terug op middenveld tegen Ajax

Het lijkt erop dat zaterdagavond direct een plek in de basis inneemt bij PSV voor De Topper tegen Ajax. De middenvelder, die deze week met Marokko werd uitgeschakeld op de Afrika Cup, start bij de eerste elf, zo verwacht het Algemeen Dagblad.

Saibari gold in de eerste seizoenshelft als een van de steunpilaren in het elftal van Peter Bosz. Zonder de middenvelder verspeelde PSV voor het eerst punten in de Eredivisie. Op de Afrika Cup kwam Saibari slechts 98 minuten in actie, waardoor de kans aannemelijk is dat hij fit genoeg is om in de basis te starten tegen Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Joey Veerman is nog niet fit genoeg om te starten tegen de Amsterdammers. De sterkhouder kampt nog altijd met blessureverschijnselen. Jerdy Schouten en Guus Til vormen vermoedelijk het middenveld. Als we kijken naar de verdediging, zien we dat Sergiño Dest, Olivier Boscagli, André Ramalho en Jordan Teze de defensie voor de neus van Walter Benítez vormen.

Voorin heeft Bosz basisplaatsen voor Hirving Lozano, Luuk de Jong en Johan Bakayoko. De geblesseerde Noa Lang is er niet bij vanavond. Bekijk hier de vermoedelijke opstelling van Ajax.

Vermoedelijke opstelling PSV:

Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Til, Schouten, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lozano.