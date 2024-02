Vertrokken AZ'er kan debuteren tegen Ajax: 'Pascal Jansen gaf me geen goed gevoel'

is voor even terug in Nederland. De middenvelder speelde enkele jaren voor AZ en staat momenteel onder contract bij Bodø/Glimt, dat donderdag in de Johan Cruijff ArenA aantreedt tegen Ajax in de Conference League. In gesprek met ESPN vertelt Evjen waarom hij in januari 2023 besloot te vertrekken uit Alkmaar.

Evjen had in drie jaar tijd 67 officiële wedstrijden gespeeld, waarvan 33 als invaller. Hij voelde te weinig vertrouwen van Pascal Jansen en had niet het idee dat er meer speeltijd in het verschiet lag. “Pascal, de trainer destijds, gaf me niet het gevoel dat hij wilde dat ik veel speeltijd kreeg. Ik dacht: ik kan niet nog een jaar zo doorgaan. Ik vond dat ik een kans verdiende, maar die kreeg ik niet”, zegt Evjen.

“Twee van zulke jaren was te veel voor me. Ik vond daarom dat ik ergens anders naartoe moest”, blikt Evjen terug. Hij werd verkocht aan Brøndby IF en speelde daar een jaar, waarna hij afgelopen maand transfereerde naar Bodø/Glimt. Vorige week debuteerde Evjen officieus in een gewonnen oefenwedstrijd tegen Malmö FF (4-0). Tegen Ajax zou hij zijn officiële debuut kunnen maken voor de Noorse club.

De samenwerking met trainer Kjetil Knutsen bevalt hem goed, vertelt Evjen. “Het draait vooral om agressiviteit en om het spel aan de bal”, zegt Evjen over de speelstijl van Knutsen. “Ons voetbal is naar mijn idee interessant om te zien en om te spelen. Dat is voor mij het belangrijkste. Passen is geen doel op zich, maar doen we om doelpunten te maken en vooruit te spelen. Niet iedereen denkt zo, maar deze coach wel.”