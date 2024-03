Verwondering bij PSV over handelwijze Feyenoord rond transfer

PSV verwondert de handelwijze van Feyenoord rond , zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad donderdagochtend. De Rotterdammers hebben in aanloop naar de topper van aanstaande zondag gepoogd om het talent te verleiden tot een overstap. Het heeft er alleen alle schijn van dat die overstap niet gaat plaatsvinden.

FCUpdate-journalist Mounir Boualin wist dinsdagavond al te melden dat PSV dicht bij een contractverlenging met Babadi is. De huidige koploper van de Eredivisie had een positief gesprek gehad met Samuel Babadi, de zaakwaarnemer van de aanvallende middenvelder. “Het heeft er nog altijd alle schijn van dat Babadi zijn contract bij PSV voor het duel met Feyenoord gaat verlengen tot medio 2028”, schrijft het ED donderdagochtend.

Artikel gaat verder onder video

“Bij PSV is er verwondering over de handelwijze van de Rotterdammers, die zelfs tot zeer recent en in aanloop naar de topper van zondag hebben gepoogd om het talent te verleiden tot een overstap”, weet Elfrink nog meer te vertellen.

PSV deed Babadi in de tussentijd meerdere aanbiedingen, maar van een akkoord wilde het maar niet komen. Daar lijkt nu verandering in te komen. Beide partijen hebben een ‘positief’ gevoel overgehouden aan de gesprekken van dinsdag. Het grote talent werd de afgelopen tijd in verband gebracht met onder meer Ajax en Feyenoord. Vooral de regerend kampioen van Nederland zou erg gecharmeerd van hem zijn, maar het is mogelijk nu toch weer PSV dat op poleposition ligt.