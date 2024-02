Vitesse reageert verbijsterd op afwijzing overname: 'Bittere uitkomst, onbegrijpelijk'

Vitesse is met een eerste verklaring naar buiten gekomen op het nieuws dat de licentiecommissie van de KNVB definitief geen toestemming verleend voor de overname door de Amerikaanse Common Group onder leiding van Coley Parry. Bij de club is sprake van 'onbegrip', zoveel wordt duidelijk uit het persbericht dat de Arnhemmers woensdagmiddag de deur uit doen.

De club spreekt van een 'bittere uitkomst' en lijkt zich niet te herkennen in het beeld dat de voetbalbond schetst. "Na al die maanden waarin er keihard is gewerkt om de overname tot stand te brengen, is dit natuurlijk een grote teleurstelling. Helemaal na het gesprek dat we eind januari nog met de licentiecommissie van de KNVB hadden. In dat gesprek werd duidelijk dat er geen vragen meer waren vanuit de licentiecommissie. Dat nu wordt gesteld dat er onvoldoende informatie is, is onbegrijpelijk. Verder is het op zijn zachtst gezegd ongelukkig dat de beslissing uiteindelijk slechts ruim één uur voor de externe communicatie van de KNVB met Vitesse gedeeld is", wordt algemeen directeur Peter Rovers in het communiqué geciteerd.

De afwijzing van de licentiecommissie is gebaseerd op een rapport dat onderzoeksbureau Integis deed naar Parry. "Naar het oordeel van de licentiecommissie is niet gebleken dat de Common Group beschikt over eigen vermogen en is niet duidelijk of de Common Group investeerders heeft. Er is geen inzicht gegeven in de herkomst van het (aan te trekken) geld van de Common Group", schrijft de KNVB in een motivatie van de beslissing om geen goedkeuring te verlenen. Rovers stelt dat het tegendeel waar is: "Ondanks het feit dat Parry alle beschikbare informatie heeft aangeleverd en we onze plannen voor de komende jaren onlangs nog hebben aangescherpt en verduidelijkt. Feit is dat Parry heeft laten zien de financiële middelen (inmiddels ruim meer dan elf miljoen euro) te kunnen opbrengen. Er ligt daarnaast een toezegging voor een bankgarantie van tien miljoen euro voor de komende jaren. Dat maakt de uitkomst en argumentatie over het vermogen van Parry extra wrang."

Een tweede onderzoek, naar de financiële banden tussen Vitesse en voormalig Chelsea-eigenaar Roman Abramovic, loopt bovendien nog. Ook dat wordt door Integis uitgevoerd, de KNVB verwacht op korte termijn de uitkomst daarvan te krijgen. "Bij een positieve uitkomst kunnen de aandelen in ieder geval op korte termijn wel worden overgedragen aan de Stichting Betaald Voetbal "Vitesse-Arnhem". De club is dan uit Russische handen en er zal vervolgens een alternatief plan in werking moeten treden", schrijft Vitesse. Rovers legt uit: "We zijn ver met een alternatief plan, dat reeds is getoetst bij de Raad van Commissarissen, Raad van Advies en het Stichtingsbestuur. We zitten vanmiddag direct samen met vertegenwoordigers van de business-club, SV Vitesse en andere supportersgroepen om dit met hen te bespreken. Het is zaak dat we nu snel doorschakelen. De continuïteit van de club moet gewaarborgd worden. Daar voorziet het beoogde plan in, ook bij een onverhoopte degradatie. We willen daar op korte termijn al meer duidelijkheid over geven."

Reactie Parry

Ook Coley Parry zelf komt in de persverklaring van Vitesse aan het woord: "Ik ben teleurgesteld, maar niet geschokt door de uitkomst", zegt de Amerikaan. "De afgelopen zeventien maanden hebben zowel de licentiecommissie als Integis ons aanbod om te praten met verschillende betrokken specialisten, zoals accountants en juristen, afgewezen. Partijen die extra informatie zouden kunnen verschaffen. Het lijkt erop dat de beslissing al vast stond en ik begrijp niet dat dit zolang moest duren. Op dit moment is de continuïteit bij Vitesse het allerbelangrijkste. We blijven de club ondersteunen en zijn vastberaden. Ook binnen het beoogde alternatieve plan", besluit Parry.

Vitesse beraadt zich nog op de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het besluit van de licentiecommissie. De club heeft daarvoor tot 21 februari de tijd.