Voetbalfan gaat viraal met bizarre voorspelling over Ajax die uitkomt

Een voetbalfan heeft voor verbazing gezorgd door, niet voor het eerst, correct te voorspellen in welke minuut Ajax zou scoren. Twitteraar Piebe-Guido van den Berg beweerde van tevoren dat Ajax in de 34ste minuut zou toeslaan tegen FK Bodø/Glimt, wat ook gebeurde.

De fan deed op 16 april 2019 al eens dezelfde voorspelling, voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tussen Juventus en Ajax (1-2). Destijds scoorde Donny van de Beek inderdaad in de 34ste minuut. Donderdagavond citeerde Van den Berg zijn oude tweet. "En nu is het tijd om het over voetbal te hebben. Vijf jaar geleden voorspelde ik dat Ajax uit bij Juve in minuut 34 zou scoren, als eerbetoon aan Nouri. En dat gebeurde. Bij dezen voorspel ik dat Ajax vanavond weer in minuut 34 zal scoren, en Feyenoord in minuut 12!"

Steven Berghuis slaagde er inderdaad in om de score te openen in de 34ste minuut. "Nu is het aan jullie, Feyenoord!", schreef Van den Berg daarna. Feyenoord scoorde op bezoek bij AS Roma al wat eerder: Santiago Giménez sloeg toe in de vijfde minuut. In de twaalfde minuut werd niet gescoord, dus niet alle onderdelen van de voorspelling kwamen uit. Mats Wieffer kreeg wel een zeer grote scoringskans in de twaalfde minuut.