Voetbalpraat gaat los op Ajax-speler: ‘Hij kan er écht he-le-maal niets van! Is hij bijziend?’

Anco Jansen heeft genoeg gezien van . De analist zag de Ajax-verdediger donderdagavond opnieuw schutteren, dit keer in het Conference League-duel met FK Bodø/Glimt. Bij Voetbalpraat is Jansen spijkerhard voor de Kroaat.

Sutalo gaf in de eerste helft een aantal zeer onzorgvuldige passes en pakte vrij snel na rust een directe rode kaart. “Even serieus, ik heb héél lang gedacht: het is een Kroatisch-international, we kijken het nog even aan met hem. Maar hij kan er écht he-le-maal niets van!”, is de oud-voetballer van onder meer FC Emmen vernietigend.

“Hij dribbelt ballen zó over de zijlijn. Ik heb ook het idee of hij bijziend is, want hij speelt soms ballen in naar mensen die er niet zijn. En bij die rode kaart… Als verdediger weet je toch dat je dat níet kunt doen?”, gaat Jansen verder. “Je weet dat je hem niet moet raken, en je weet dat je een keeper achter je hebt staan…”

Sutalo is bezig aan een dramatisch seizoen. De 23-jarige verdediger kwam in de zomer voor een bedrag van zo’n twintig miljoen euro over van Dinamo Zagreb, maar laat tot dusverre geen goede indruk achter.