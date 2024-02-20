Wesley Sneijder gelooft zijn ogen niet: speler van Ajax mist 'de echte wil om te winnen'

Jorrel Hato maakte zondag een ongelukkig eigen doelpunt tijdens Ajax – NEC, maar Wesley Sneijder schrok vooral van de rol van . In de ogen van Sneijder liet Rensch in het strafschopgebied veel te veel ruimte voor Tjaronn Chery, wiens daaropvolgende voorzet werd binnengewerkt door Hato.

Aan de 1-1 van NEC, na een uur spelen, ging een pass van Sontje Hansen aan Chery vooraf. In het strafschopgebied kon Chery in één beweging wegdraaien, omdat Rensch niet kort genoeg dekte. Vervolgens verstuurde hij een lage pass naar Kodai Sano en wilde Hato voorkomen dat de bal zou aankomen. De interventie van Hato zorgde voor een Nijmeegs doelpunt.

Bij Veronica Offside licht Sneijder de bedenkelijke rol van Rensch uit. “Kijk, Rensch is omcirkeld. Moet je kijken hoe makkelijk hij (Chery, red.) kan in het zestienmetergebied. Dit kan toch niet?”, roept hij uit. “Daar moet je natuurlijk kort op zitten. In de zestien mag je toch nooit zoveel ruimte weggeven? Dat is bereidheid. Dat is de échte wil om die wedstrijd te winnen. Dit soort momenten.”

“Het is sneu voor Hato dat hij hem binnenglijdt. Maar het begint ervoor al. Moet je kijken!”, herhaalt Sneijder. “Rensch kíjkt naar hem. Het is toch heerlijk als je als middenvelder een bal krijgt ingespeeld, je even over je schouder kijkt en ineens twee, drie meter krijgt? Dan kun je draaien en is het bingo.”

