Willem Vissers genadeloos en maakt een voor Ajax zeer pijnlijke vergelijking

Willem Vissers heeft geen goed woord over voor het optreden van Ajax in de uitwedstrijd tegen FK Bodø/Glimt. De verslaggever van de Volkskrant noemt de ploeg van trainer John van ’t Schip een ‘parodie op topvoetbal’. Hij deelt, evenals Mike Verweij, ook nog een sneer uit naar Sven Mislintat, de voormalig technisch directeur in Amsterdam.

Ajax verzekerde zich dankzij een toevalstreffer van Kenneth Taylor van een plek bij de laatste zestien in de UEFA Conference League, maar vraag niet hoe. De Amsterdammers moesten, ondanks het feit dat ze ervoor kozen zich terug te trekken en de linies dicht op elkaar te houden, kans na kans toestaan en dankten doelman Diant Ramaj én meermaals de lat dat ze niet met harde cijfers onderuit gingen. “Ajax streed en plukte klavertjes vier op het kunstgras, maar is een parodie op topvoetbal”, schrijft Vissers in zijn wedstrijdverslag.

Tientallen miljoenen euro’s heeft Ajax afgelopen zomer geïnvesteerd in de selectie, maar het ‘kleine’ Bodø was zowel in de heenwedstrijd in Amsterdam als in de return op eigen veld veruit de betere ploeg. “Bodø/Glimt - Ajax was vooral de bezegeling van het ridicule aankoopbeleid van de allang verdwenen Sven Mislintat”, aldus Vissers. Mislintat stond na het teleurstellend verlopen afgelopen seizoen voor de zware klus om de selectie van Ajax gereed te maken om weer voor de prijzen te kunnen spelen, maar gaf het beschikbare transfergeld vooral uit aan middelmaat. “Ajax was als de jeugdploeg, met zijn allen verzameld in het eigen strafschopgebied, met een mannetje minder vanaf de 48ste minuut gedurende een minuut of twintig. Overleven geblazen, hetgeen nog lukte ook.”

Verdedigend stond Ajax veel teveel kansen toe, aanvallend kreeg het op de treffer van Steven Berghuis na ruim een half uur heel weinig voor elkaar. “Alles lukraak wegtrappen. Een heel regiment met Noorse engelen op de lat koesteren. De lat, drie keer geraakt door dat arme Bodø. Ja, de spelers uit Amsterdam hadden zo’n wit shirt met een rode verticale baan aan, maar ze leken op een team uit de tweede divisie van Noorwegen dat het in het nationale bekertoernooi tegen het grote Bodø mocht opnemen”, schrijft Vissers voor Ajax pijnlijke woorden.