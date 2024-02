Wim Kieft vernietigend: 'Hij is echt het grootste drama dat Ajax ooit heeft kunnen binnenhalen'

Wim Kieft vindt een grote miskoop van Ajax. In de zomer betaalde Ajax een bedrag van minstens 20,5 miljoen euro voor de verdediger, die de verwachtingen sindsdien niet heeft waargemaakt. Ook in de wedstrijd tussen AZ en Ajax (2-0) van zondagmiddag maakte Sutalo geen goede indruk.

Voorafgaand aan de 1-0 verzette Sutalo niet genoeg werk om doelpuntmaker Ruben van Bommel te belemmeren, vindt Kieft. “Moet je eens op Sutalo letten. Die loopt achter Van Bommel aan, maar stopt gewoon met lopen! Als hij doorloopt en Hato dwingt ‘m een beetje naar z’n verkeerde been, dan kan Sutalo hem afsnijden. Maar als je die bereidheid niet hebt…”

Kieft trekt in de uitzending van Veronica Offside een vergelijking met voormalig Feyenoord-verdediger Marcos Senesi, die meer inzet aan de dag legde. “Na de eerste wedstrijd van Senesi bij Feyenoord, dacht ik: die kan er niet zoveel man. Het was geen geweldenaar, maar hij hakte er wel in iedere keer. Sutalo vind ik echt het grootste drama dat ze ooit hebben kunnen binnenhalen."

Sutalo pakte donderdag nog een rode kaart in de uitwedstrijd tegen Bodø/Glimt, nadat hij Håkon Evjen vasthield. “Omdat hij verkeerd staat. Die gozer leest het hele spel niet. Een drama is het gewoon”, concludeert Kieft. Tafelgenoot Jan Boskamp vult aan: “Ik dacht aan het begin dat het een goede aankoop was. Bij Kroatië pakt hij ballen af en geeft hij ze meteen aan Modric, die verzorgt dan de opbouw. Maar wat hij bij Ajax laat zien, is niet te geloven. Hij pakt ook nooit een bal af.”

Bekijk de uitlatingen van Kieft in onderstaande video.