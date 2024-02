Wim Kieft ziet slechts twee Ajacieden die voor veel geld verkocht gaan worden

Ajax heeft maar weinig kapitaal op het veld staan, zo vreest Wim Kieft. De voormalig spits ziet eigenlijk maar twee spelers die veel (potentië)e waarde vertegenwoordigen: en .

Afgelopen zomer werd voor 115 miljoen euro aan spelers binnengehaald, maar de meeste aankopen voldoen niet aan de verwachtingen. Die investeringen lijkt Ajax niet meer te gaan terugverdienen. “Kijk, je hebt er nu maar één speler die Ajax geld op kan brengen, en dat is Brobbey. Want mogelijk gaat hij het ook nog goed doen op het EK. Oh ja, dan heb je misschien ook nog die diepste middenvelder: Hlynsson. Die kleine IJslander is wel een aardig spelertje”, zegt Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

“Maar als je naar de rest kijkt... Ik heb naar die eerste goal van AZ zitten kijken, en als je dan ziet hoe Sutalo bijvoorbeeld terugloopt! Dat kan toch niet?!”, vraagt Kieft zich af na de 2-0 zege van AZ op Ajax. Hij lijkt – bedoeld of onbedoeld – voorbij te gaan aan doelman Diant Ramaj, die een goede indruk maakt en al wordt gelinkt aan een transfer naar Arsenal. Ook Jorrel Hato, die op zijn zeventiende al debuteerde bij Oranje, zou een flinke transfersom kunnen opleveren.

Collega-analist René van der Gijp ziet ook Borna Sosa door het ijs zakken bij Ajax. “Bij alle clubs waar ik gespeeld heb, had je altijd een back met gif in zijn flikker. Daar staat een back voor. Maar Sosa heeft helemaal geen gif. Die loopt erbij alsof hij op een zaterdagavond op zijn gemakje even... het is geen gezicht!”