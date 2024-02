Wonderbaarlijke hakbal typeert kelderkraker: degradatie steeds reëler voor Vitesse

Vitesse is er niet in geslaagd om de laatste plaats van de Eredivisie te verlaten. In een rechtstreekse wedstrijd tegen nummer zeventien FC Volendam troffen de Arnhemmers driemaal de lat, waardoor 1-1 de eindstand was. Beide ploegen hebben dertien punten; op basis van het aantal gemaakte doelpunten staat Volendam zeventiende. Nummer zestien RKC Waalwijk heeft vijf punten meer en de virtueel veilige nummer zestien Excelsior liefst acht punten.

De kelderkraker kende een spectaculaire start: binnen zes minuten hadden beide ploegen al gescoord. De beurt was eerst aan Volendam, dat in de derde minuut op voorsprong kwam. In een counter zette Bilal Ould-Chikh een imposante sprint in richting het strafschopgebied van Vitesse. Aan zijn linkerkant leidde Zach Booth twee verdedigers af, waarna Ould-Chikh de ruimte vond om aan de rand van het zestienmetergebied naar binnen te kappen en de rechterhoek uit te zoeken.

Artikel gaat verder onder video

Ould-Chikh vervolgde daarmee zijn sterke reeks in uitwedstrijden: in de afgelopen vier utiduels was hij goed voor in totaal twee goals en twee assists. Het antwoord van Vitesse volgde dus echter al snel. Een afstandsschot van Mica Pinto belandde in de linkerhoek. De bal leek houdbaar voor Mio Backhaus, maar de keeper van Volendam moest het antwoord schuldig blijven.

Na een halfuur spelen voorkwam Backhaus met knappe reddingen wel de 2-1 van Vitesse. Hij had een fraaie reflex in huis op een laag schot van Anis Hadj-Moussa en tikte vervolgens een poeier van Carlens Arcus tegen de lat. Eerder in de wedstrijd had Hadj-Moussa al tegen de lat geschoten na een individuele actie in het strafschopgebied. Volendam mocht dus zeker niet klagen met de 1-1 ruststand.

Wonderbaarlijke hakbal Melle Meulensteen

Hadj-Moussa werd halverwege de tweede helft wéér gevaarlijk, toen hij vanaf de rechterflank naar binnen trok en voorlangs schoot. Ook Mexx Meerdink had het vizier helaas voor Vitesse niet op scherp staan. De meest opvallende doelpoging kwam echter op naam van Melle Meulensteen, die in een klutssituatie de bal instinctief met de hak nam, terwijl hij nagenoeg aan de achterlijn stond. Met een curieuze boog belandde de bal bovenop de lat. Het was de derde keer dat Vitesse op het aluminium stuitte en typerend voor de zoektocht van Vitesse naar de bevrijdende 2-1. In de rebound kreeg Volendam de bal met kunst- en vliegwerk weg.