PSV wacht hete transferzomer: aanblijven zes (!) basisspelers nog altijd onzeker

Het is nog maar de vraag hoe het PSV van volgend seizoen eruit komt te zien, aangezien van zes regelmatige basisspelers niet vaststaat dat ze ook komend seizoen actief zullen zijn in Eindhoven. Clubwatcher Rik Elfrink schrijft in het Eindhovens Dagblad dat onder meer de toekomst van , en de komende maanden duidelijk moet worden.

Dest wordt dit seizoen gehuurd van FC Barcelona en kan aan het eind van het seizoen naar verluidt voor zo'n 10 miljoen euro definitief inlijven. Ook als de club zich plaatst voor de nieuwe opzet van de Champions League - wat gezien de stand op de ranglijst nu al vrijwel onvermijdelijk lijkt - is zijn aanblijven echter niet vanzelfsprekend. De transfersom is namelijk 'niet zozeer het probleem', weet Elfrink, maar: "Zijn salaris moet dan door PSV betaald worden en dat is bepaald geen makkie voor de Eindhovense club." Malik Tillman, afgelopen weekend nog de maker van de openingstreffer in de topper tegen Feyenoord, zit in een vergelijkbaar schuitje als Dest. De Amerikaan wordt voor een jaar gehuurd van Bayern München, al is in zijn geval geen duidelijkheid over de aanwezigheid van een eventuele optie tot koop.

Aflopende contracten

Daarnaast zijn doelman Walter Benítez en verdedigers Jordan Teze en Olivier Boscagli in het bezit van een contract dat in de zomer van 2025 afloopt. Komende zomer zou dan ook hét moment moeten aanbreken waarop zij vertrekken, tenzij PSV erin slaagt hun verbintenissen open te breken en te verlengen. Elfrink schrijft dat daarover nog niets te melden valt, PSV kan in zijn woorden namelijk 'nog geen duidelijkheid geven' over hun toekomst. Ook met Joey Veerman hoopt PSV een slag te slaan. De grote uitblinker van de voorbije weken ligt weliswaar een jaar langer vast dan bovengenoemd drietal, maar de Eindhovenaren willen de Volendammer dolgraag langer aan zich binden: "Inzet van PSV is dan niet alleen een hogere transfersom, maar ook dat hij langer blijft."

Champions League

Elfrink rekent voor dat PSV 'in theorie' begin april al, 'als een van de eerste ploegen van Europa, zeker kan zijn van een startbewijs voor de Champions League. Het miljardenbal ondergaat komend seizoen een metamorfose, zo wordt de groepsfase uitgebreid naar acht wedstrijden en levert plaatsing de Eindhovenaren op z'n minst 42 miljoen euro ('exclusief recettes') op. Eenmaal gegarandeerd van een dergelijk bedrag, zou de club 'een stuk sneller dan afgelopen seizoen' de selectie op orde willen hebben. Elfrink weet wat de belangrijkste speerpunten op de transfermarkt zullen zijn: "PSV wil zich dan sowieso verdedigend versterken en heeft ook op de vleugels voorin behoefte aan nieuw bloed. Bovendien heeft PSV dan de middelen om een aantal contracten te verlengen en mogelijk tot overeenstemming te komen met bijvoorbeeld Dest", leest het.