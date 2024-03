Afellay: 'Alsof het hem niets kan interesseren, alsof hij met zijn hoofd in Amerika zit'

Ibrahim Afellay is gecharmeerd van . De analist van Studio Voetbal ziet Tillman als een speler met veel potentie, al oogt de Amerikaans international in zijn ogen soms ook laconiek.

Tillman opende zondag al in de vierde minuut de score in de topper tegen Feyenoord (2-2). “De eerste goal van PSV is een geweldige aanval. Luuk de Jong legt de bal geweldig weg”, zegt Afellay. “Dat is eigenlijk vijftig procent van de goal. En de manier waarop Tillman het afrondt… Hij schiet ‘m technisch heel goed binnen, blijft koel en vindt de verre hoek. Tillman was in de eerste helft echt een plaag voor Feyenoord.”

De oud-PSV’er krijgt de vraag om de kwaliteiten van Tillman te beschrijven. “Hij doet gewoon dingen die niet elke speler kan doen. Hij heeft ook altijd oog voor zijn medespelers.” Afellay toont wat hoogtepunten van de wedstrijd van Tillman, waaronder geslaagde passeerbewegingen en versnellingen.

Aan de houding van Tillman valt nog wel wat te verbeteren, denkt Afellay. “Soms heb je het idee dat het hem niets kan interesseren. Alsof hij met zijn hoofd in Amerika zit in plaats van in het Philips Stadion. Maar tegelijkertijd heeft hij zó veel kwaliteit. Dan doet hij weer iets geweldigs. Het is een jongen met enorm veel potentie en ik hoop van harte dat PSV die optie gaat lichten.” PSV huurt de 21-jarige middenvelder van Bayern München.

Ook bij Dit was het Weekend wordt de uitstraling van Tillman besproken. "Ik heb bij hem de indruk dat hij zijn shirt weer op kan vouwen na afloop, dat hij niet honderd procent alles doet wat hij in zijn vermogen heeft", zegt Mario Been, die wel te spreken is over het doelpunt. "Dit was ook een bewussie, door de benen van Hancko. Hij schiet 'm geweldig binnen."