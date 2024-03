Jordan Henderson belachelijk gemaakt door Engelse fans met pijnlijk spreekkoor

werd in de uitwedstrijd van Ajax tegen Aston Villa (4-0) de hele wedstrijd uitgejouwd. Dat viel ook de media in Engeland op, maar de reactie van de Engelse fans deed Henderson vrij weinig.

Ajax was donderdagavond in de Conference League bij lange na niet bij machte om Villa pijn te doen. The Villans speelden als een kat met muis Ajax en dat viel ook Engelse media op. Zo kopte The Telegraph: ‘Aston Villa gaat los tegen Ajax’, terwijl de BBC schreef dat Ajax was ‘gesloopt op een vijandig Villa Park’.

Sky Sports zag één actie die Ajax donderdagavond opsomde. “Alle hoop op een comeback van Ajax werd gedoofd toen Mannsverk zijn tweede gele kaart kreeg vanwege shirttrekken bij Durán. Een trieste keuze van de Ajacied en één van de vele fouten die de Amsterdamse ploeg maakte.”

Ook werd er nog even stilgestaan bij het uitjouwen en uitlachen van Henderson, elke keer dat hij de bal kreeg. De Engelse middenvelder was negentig minuten lang het mikpunt van spot bij zijn terugkeer op eigen bodem. Dat niet alleen: de fans van Villa noemden hem ook ‘hebzuchtig’ in spreekkoren, vanwege zijn verleden bij Al-Ettifaq. There's only one greedy bastard, klonk het vanaf de tribunes.

“Nee, dat deed me niet veel”, reageerde de Ajacied. “Villa is een mooie club met goede supporters. Ik wens ze het beste.” Om het nog pijnlijker te maken voor Henderson, schrijft de BBC ook dat de 33-jarige middenvelder de bal verloor bij de 2-0, maar dat klopt niet: het was Mannsverk die in de voeten van een Villa-speler passte, waarna Leon Bailey kon scoren.

Ajax zal de verliespartij snel uit het geheugen willen wissen. Mogelijk is de aankomende wedstrijd, uit tegen Sparta, daar een gelegenheid voor. Ahmetcan Kaplan, Josip Sutalo en Devyne Rensch zijn voor dat duel wel twijfelgevallen, aangezien zij donderdagavond uitvielen.