Ajacied met 32 interlands hoopt op belletje Koeman en plant nog geen vakantie

heeft deelname aan het EK nog niet uit zijn hoofd gezet. De 32-voudig international beseft wel dat hij zich voorlopig moet richten op de afsluiting van het seizoen met Ajax.

Na de overwinning van Ajax op PEC Zwolle (1-3) krijgt Bergwijn van ESPN de vraag of hij al een vakantie heeft geboekt tijdens het EK. “Nee, zeker niet. Maar eerst moeten we ons gewoon focussen op Ajax en daarna gaan we het zien.”

Bergwijn had in Zwolle zijn eerste basisplaats in de Eredivisie sinds 3 februari (1-1 tegen PSV). Hij stond nadien aan de kant met een spierblessure en maakte vlak voor de interlandbreak zijn rentree met een invalbeurt. “Ik ben er bijna zes weken uit geweest met een blessure, dus de benen voelen wel zwaar. Daar gaan we de komende weken aan werken.”

Ajax kende geen makkelijke wedstrijd in Zwolle. De Amsterdammers zakten na de 0-2 ver in. “Dat was zeker niet afgesproken. We kregen ook goed op ons donder van de trainer tijdens de rust. Hij vond dat we er veel scherper bovenop moesten zitten. Ook vond hij dat het baltempo veel te laag was. Daar had hij ook gewoon gelijk in”, erkent Bergwijn.

“Na dertig minuten gaan we ineens andere dingen doen”, baalt hij. “Dan spelen we ineens veel lange ballen. Het leek wel alsof we de bal niet meer wilden en dus kwamen we niet meer aan voetballen toe. Dan ga je erna in het spel van Zwolle mee. Dat hadden we niet moeten doen. We hadden ook meer loopacties moeten maken en aan de bal waren we ook slordig.”

De 26-jarige Bergwijn speelde op 18 juni zijn laatste interland. Hij kwam tot scoren in de verloren Nations League-troostfinale tegen Italië (2-3). In november zat Bergwijn nog wel bij de voorselectie, maar was hij vanwege een blessure niet inzetbaar en viel hij af.

