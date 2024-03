Ajax accepteert schorsing en kan in Eredivisie voorlopig niet beschikken over Rensch

Ajax heeft het schikkingsvoorstel van de KNVB voor een schorsing van geaccepteerd. De club gaat akkoord met een schorsing van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Dat laat Ajax maandag weten via de officiële clubkanalen.

De verdediger ontving zijn rode kaart in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Arbiter Sander van der Eijk gaf aanvankelijk een gele kaart voor de overtreding op Sam Lammers, maar besloot na ingrijpen van de VAR Rob Dieperink zijn beslissing om te draaien.

De overtreding vond plaats in de tachtigste minuut. Trainer John van 't Schip greep meteen in, door Kristian Hlynsson te vervangen door Jakov Medic. Daarmee hield hij het aantal verdedigers in de ploeg op vijf. Ajax stond op het moment van de rode kaart met 2-0 voor en wist die voorsprong vast te houden.

Rensch mist door de schorsing de Eredivisie-wedstrijden tegen Fortuna Sittard (thuis) en Sparta Rotterdam (uit). Rensch kan op 31 maart weer in actie komen in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Ook is hij 'gewoon' inzetbaar in de Conference League-wedstrijden tegen Aston Villa (7 en 14 maart)