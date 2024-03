Ajax en Ronald Koeman ontvangen dramatisch nieuws in 79e minuut van wedstrijd

heeft zondagavond geblesseerd het veld verlaten in de wedstrijd tussen Ajax en Sparta Rotterdam. De aanvaller van de Amsterdammers viel in de 79e minuut van de wedstrijd op de grond en greep naar de hamstring. Kort daarna haalde John van 't Schip de spits naar de kant.

Brobbey kampt al langer met pijntjes en heeft de laatste weken veel last van zijn hamstring. Dat was voor Van 't Schip ook de reden om vorig weekend in het thuisduel tegen Fortuna Sittard (2-2) zonder de sterkhouder van de Amsterdammers te beginnen aan de wedstrijd. Inmiddels was de aanvaller weer fit genoeg om te starten, maar lijkt Brobbey opnieuw veel last te hebben van de hamstring.

Artikel gaat verder onder video

De spits van Ajax probeerde na het moment in de 79e minuut nog even verder te gaan, maar dat lukte niet. Even later ging Brobbey opnieuw op een natte gras in Rotterdam zitten en werd hij naar de kant gehaald voor Julian Rijkhoff. Brobbey is door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen voor het Nederlands elftal, maar het is nog maar afwachten of de aanvalsleider aanwezig kan zijn in een van de laatste interlandperiodes voorafgaand aan het EK in Duitsland.