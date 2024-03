Ajax-fans smullen van verbluffende statistiek: ‘Een topper dit, hij ademt voetbal’

is op de weg terug bij Ajax. De achttienjarige vleugelaanvaller maakte vorige week na lang blessureleed zijn rentree in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong Ajax tegen ADO Den Haag. Vrijdagavond mocht hij opnieuw minuten maken namens de Amsterdamse beloften, ditmaal tegen NAC Breda. Een verbluffende statistiek van Godts wordt een dag later op social media uitgelicht.

Godts speelde dit seizoen pas veertien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was de jonge Belg goed voor 6 doelpunten, 3 assists én 43 succesvolle dribbels. Ondanks dat Godts slechts 14 keer meedeed in de Keuken Kampioen Divisie, voltooide slechts vier spelers in de competitie vaker een dribbel deze voetbaljaargang: Ilias Sebaoui van FC Dordrecht (50 geslaagde dribbels in 29 duels), Ringo Meerveld van Willem II (47 geslaagde dribbels in 29 duels), Jaydon Banel (46 geslaagde dribbels in 28 duels) en Mohamed Nassoh van Jong PSV (45 geslaagde dribbels in 28 duels).

Ajax-fans online smullen van de indrukwekkende statistiek van Godts en hopen dat de linksbuiten spoedig weer een kans krijgt in de hoofdmacht van de Amsterdammers. “Hij ademt voetbal”, schrijft een supporter bijvoorbeeld op X. “Hopelijk blijft hij nu langdurig fit. Dan krijgt hij vanzelf wel een echte kans in het eerste”, voorspelt een andere gebruiker.

Godts staat dit seizoen op acht optredens in het eerste van Ajax, steeds als invaller. Hij was vanaf begin december drie maanden uit de roulatie met een zware spierblessure, maar is nu dus weer op de weg terug. Hij deed vrijdagavond tegen NAC Breda 45 minuten mee bij Jong Ajax.