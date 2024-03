Taylor bijt van zich af: 'Tegen Aston Villa hoorde je er niemand over en nu opeens wel, lekker makkelijk gezegd'

is het niet eens met de kritiek die het Ajax-middenveld krijgt te verduren naar aanleiding van de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-2). John van ’t Schip koos op het middenrif voor dezelfde namen als in de voorgaande duels met FC Utrecht en Aston Villa, maar tegen de Limburgers lukte het de middenvelders niet om tempo in het spel te krijgen. Veel ballen gingen breed of terug. Taylor is desondanks van mening dat het middenveld ‘dynamisch’ genoeg is.

Van ’t Schip stuurde zijn ploeg twee weken geleden in de uitwedstrijd tegen AZ in een ‘nieuw’ systeem de wei in. Waar in Alkmaar Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic nog de controlerende middenvelders waren bij de Amsterdammers, moesten in de daaropvolgende wedstrijden Jordan Henderson en Sivert Mannsverk voor de balans zorgen. Dat ging in de thuiswedstrijden tegen FC Utrecht en Aston Villa naar behoren, maar in het thuisduel met Fortuna Sittard bleek het systeem - vooral in balbezit - ook z’n nadelen te hebben.

Zo oogde het spel van Ajax wel heel statisch. Er was weinig diepgang en beweging tussen de linies, waardoor de Amsterdammers er maar niet in slaagden om Fortuna Sittard kapot te spelen. “Dat vind ik niet”, reageerde Taylor desondanks na afloop op de persconferentie op de vraag of een middenveld met Mannsverk, Henderson, Kristian Hlynsson én hijzelf niet té statisch is. “Ik denk dat Mannsverk en Henderson het uitstekend doen daar en Hlynsson het op zijn eigen manier ook goed doet. Vandaag (zondag, red.) hadden we inderdaad meer moeten creëren. Maar het is makkelijk om nu te zeggen dat het middenveld daardoor niet dynamisch is”, aldus de middenvelder.

Ajax wist in het thuisduel met Aston Villa van afgelopen donderdag eveneens weinig te creëren, maar behaalde nog wel een goed resultaat. Dat was zondagmiddag niet het geval. Taylor stoort zich er echter aan dat het middenveld het nu moet ontgelden. “Tegen Aston Villa hoorde je er niemand over en nu opeens natuurlijk wel, maar dat is lekker makkelijk gezegd omdat het nu 2-2 wordt. Maar ik vind dat persoonlijk niet”, zo klonk het. Van ’t Schip probeerde het met een driedubbele wissel vroeg in de tweede helft nog om te zetten. Hij bracht Brian Brobbey, Branco van den Boomen én Carlos Forbs. Brobbey maakte weliswaar de 2-2, maar een overwinning zat er niet in voor Ajax.

Aston Villa

De Amsterdammers beleefden daarmee een teleurstellende generale voor de return tegen Aston Villa van komende donderdag. Taylor is echter niet van plan om er met de pakken bij neer te gaan zitten. “We moeten natuurlijk winnen om door te gaan, want het is 0-0. Zij moeten ook winnen. We gaan daar gewoon met alle vertrouwen heen, want we willen natuurlijk gewoon door. Het wordt gewoon een hele mooie wedstrijd.” Ajax zal in Birmingham mogelijk een stuk minder de bal hebben dan tegen Fortuna Sittard. Dat is mogelijk in het voordeel van de Amsterdammers, zeker in het huidige systeem. “Het spel maken is natuurlijk altijd moeilijker dan inzakken, dus natuurlijk zit daar een verschil in. Maar wij moeten deze wedstrijd gewoon winnen, ook om aansluiting te houden bij de clubs boven ons. Dit mag ons niet overkomen”, aldus Taylor.