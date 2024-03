Mike Verweij gaat er vol in bij Taylor: ‘Zó vroeg, dat is toch beschamend?’

Er was weliswaar niemand die dit seizoen nog rekening hield met een landstitel voor Ajax, maar door het gelijkspel tegen Fortuna Sittard (2-2) kan de recordkampioen PSV definitief niet meer achterhalen. Mike Verweij nam na afloop van het duel tussen Ajax en de Limburgers geen blad voor de mond en vroeg of hij zich er niet voor schaamt dat Ajax al zó vroeg uitgespeeld is in de titelstrijd.

De Amsterdammers waren er dit seizoen alles aan gelegen om zich te revancheren voor de uiterst teleurstellende prestaties in de afgelopen jaargang. Ze werden zowel in de Champions League als Europa League kansloos uit het toernooi geknikkerd, gingen in de bekerfinale na strafschoppen onderuit tegen PSV en moesten in de Eredivisie genoegen nemen met een derde plaats. Dit seizoen ging het echter al snel van kwaad tot erger. Ajax vond zich eind oktober terug op de laatste plaats en klom met John van ’t Schip aan het roer weliswaar naar de vijfde plek, maar lijkt een klassering in de top vier nu al uit het hoofd te kunnen zetten.

De achterstand op nummer drie FC Twente is dertien punten en AZ heeft op dit moment zes punten meer. Het verschil tussen koploper PSV en AZ is na 25 wedstrijden zelfs 29 punten. Met nog negen competitieduels te gaan zijn de Eindhovenaren definitief niet meer te achterhalen door Ajax, dat begin maart dus al geen kampioen meer kan worden. “Kenneth, goedemiddag. Het was natuurlijk al uitgesloten dat jullie kampioen zouden worden, maar nu kan het officieel niet meer. Negen speelronden voor het einde, 10 maart. Hoezeer schaam je je als echte Ajacied?”, klonk het na afloop van de ontmoeting tussen Ajax en Fortuna Sittard namens Verweij. “Als Ajacied wil je natuurlijk altijd kampioen worden en er elk jaar voor strijden. Dat het nu niet is gelukt, dat was al wat eerder duidelijk natuurlijk. Je moet er gewoon nog het beste van maken, maar natuurlijk doet het pijn”, reageerde de middenvelder, die tegen Fortuna Sittard de 1-0 voor zijn rekening nam.

Verweij leek niet tevreden met het antwoord van Taylor. “Zó vroeg, dat is toch beschamend?”, vroeg de Ajax-watcher van De Telegraaf nog. “We kunnen ons nu inderdaad wel zitten schamen, maar daar hebben we ook niets aan. We hebben donderdag gewoon een belangrijke wedstrijd en daar gaat nu de focus op”, aldus de middenvelder. Ajax speelt donderdag de return tegen Aston Villa in de achtste finales van de UEFA Conference League. Het heenduel in Amsterdam eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.