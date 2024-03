Van 't Schip geeft tekst en uitleg over geheimzinnige post op Instagram

John van ’t Schip heeft woensdagmiddag op de persconferentie in de aanloop naar het heenduel met Aston Villa in de Conference League gereageerd op zijn eigen post op Instagram. De Ajax-trainer plaatste dinsdag een nogal cryptische tekst op het social mediaplatform. Volgens Van ’t Schip kan iedereen op z’n eigen manier invulling geven aan de betekenis van die tekst.

Ajax en Van ’t Schip hebben andermaal een turbulente week achter de rug. De interim-hoofdtrainer besloot om het anderhalve week geleden op bezoek bij AZ over een volledig andere boeg te gooien. Van ’t Schip stuurde zijn elftal in een 5-4-1-systeem het veld in. Hoewel de Amsterdammers ook in Alkmaar kansloos onderuit gingen, zag Van ’t Schip voldoende aanknopingspunten. Verrassend genoeg gaf de technische staf de selectie in de aanloop naar het thuisduel met FC Utrecht drie dagen vrijaf. Dat leidde tot veel kritiek aan het adres van Van ’t Schip, maar na de 2-0 zege van afgelopen zondag klonken er al een stuk minder negatieve reacties.

Volgens Van ’t Schip heeft zijn bericht op Instagram in elk geval niets te maken met afgelopen week. “Niets is wat het lijkt. Eén van de grootste uitdagingen in het leven is het doorbreken van patronen. Met opgeheven hoofd durven een ander pad te kiezen”, schreef de trainer van de huidige nummer vijf van de Eredivisie. Hij werd woensdagmiddag in de perszaal van de Johan Cruijff ArenA uiteraard gevraagd om uitleg. “Dat kan iedereen op zijn eigen manier invullen. Wat ik er eigenlijk mee bedoel te zeggen is dat je soms beslissingen neemt die je ergens naartoe brengen en je weet nooit van tevoren hoe dat tot stand komt. Maar ook dat dat niet wil zeggen dat je dan weer terug kunt komen op je principes. Ik vond het op zich wel een zin waar je een beetje over na kon gaan denken. Ik moest er zelf ook even over nadenken”, zo klonk het.

Ajax speelt donderdagavond de eerste van twee achtste finales tegen Aston Villa in de Conference League. Van ’t Schip vertelde woensdag dat hij sowieso geen beroep kan doen op Steven Bergwijn. Steven Berghuis is mogelijk ook niet van de partij.