Van 't Schip komt met slecht nieuws voor Ajax: 'Ik ga er niet vanuit dat hij het redt'

Ajax-trainer John van ’t Schip verwacht niet dat hij donderdagavond in de heenwedstrijd tegen Aston Villa al een beroep kan doen op . De Oranje-international moest de laatste twee duels missen en heeft nog teveel last van de binnenkant van zijn knie. zit sowieso niet bij de selectie. De aanvoerder moet mogelijk ook de return in Birmingham van volgende week donderdag aan zich voorbij laten gaan.

Berghuis vervulde in de vorige ronde in de Conference League nog een belangrijke rol bij Ajax. Hij was in de heenwedstrijd tegen FK Bodø/Glimt de maker van de late 2-2 en opende een week later in Noorwegen de score. Berghuis kwam echter niet ongeschonden uit het tweeluik met de Noren. Hij moest het uitduel met AZ laten schieten en was ook in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht niet beschikbaar voor Van ’t Schip. De oefenmeester vertelde afgelopen vrijdag dat Berghuis een ‘twijfelgeval’ was. Dat lijkt hij ook te zijn voor de eerste ontmoeting met Aston Villa, al verwacht Van ’t Schip hem niet in de selectie.

“Berghuis is een lastige blessure. Hij heeft pijn aan de binnenkant van zijn knie. Lopen gaat goed, maar een bal trappen niet en dat schijnt hij vaak te doen in een wedstrijd”, vertelde Van ’t Schip woensdagmiddag op de persconferentie in de Johan Cruijff ArenA. “Daar heeft hij dus nog heel veel last van. Het is afwachten, maar ik ga er niet vanuit dat hij morgen (donderdag, red.) redt.” Waar Berghuis nu nog een vraagteken is, is deelname van Bergwijn aan de wedstrijd tegen de Britten uitgesloten. De aanvoerder raakte begin vorige maand geblesseerd aan zijn hamstringblessure en is komende week nog niet inzetbaar. “Bergwijn sowieso niet. Eventueel volgende week richting Sparta, maar ook komende zondag staat hij nog niet op de lijst”, aldus Van ’t Schip.

Ajax speelt drie dagen na de Europese wedstrijd tegen Aston Villa het thuisduel met Fortuna Sittard. De huidige nummer vijf van de Eredivisie gaat vier dagen later op bezoek bij Aston Villa en drie dagen daarna staat de ontmoeting met Sparta op het programma.