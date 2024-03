Van ’t Schip sluit snelle Ajax-rentree vrijwel uit: ‘Nog niet met de groep meegetraind’

De kans is heel klein dat Ajax-aanvoerder donderdagavond in de return tegen Aston Villa in de achtste finales van de UEFA Conference League al zijn rentree maakt. Dat vertelde Johan van ’t Schip zondagmiddag na afloop van het thuisduel met Fortuna Sittard. Bergwijn staat inmiddels alweer even op het trainingsveld, maar trainde vooralsnog niet met de groep mee.

Van ’t Schip hoopte na de thuiswedstrijd tegen PSV op 3 februari toe te kunnen werken naar een vaste basiself, maar een paar dagen later ging er een voorlopige streep door de naam van Bergwijn. De aanvoerder was op een training geblesseerd geraakt aan zijn hamstring en moest daardoor in elk geval alle resterende wedstrijden in februari aan zich voorbij laten gaan. De hoop was dat Bergwijn in maart zijn rentree kon maken, maar de wedstrijden tegen FC Utrecht, Aston Villa en Fortuna Sittard gingen allemaal al aan zijn neus voorbij.

De tweede ontmoeting met Aston Villa van komende donderdag komt normaal gesproken ook nog te vroeg. “Bergwijn heeft nog niet één keer met de groep meegetraind, dus het wordt heel moeilijk als dat nog zou moeten gebeuren voor donderdag”, zo klonk het namens Van ’t Schip na Ajax - Fortuna Sittard op de persconferentie. De oefenmeester kon tegen de Limburgers ook nog niet beschikken over Steven Berghuis. De rechtsbuiten staat inmiddels al even aan de kant met een knieblessure. “Van Berghuis hadden we eigenlijk gehoopt dat hij er vandaag (zondag, red.) al bij zou zijn, maar hij kreeg gisteren of eergisteren een kleine terugslag. Dat heeft hem ervan weerhouden om minuten te maken”, aldus Van ’t Schip.

De Ajax-trainer is wel degelijk bereid om risico’s te nemen met Bergwijn, maar die beslissing is niet alleen aan hem. “Ik wil best risico nemen, maar er is ook een speler die daar een stem in heeft én een medische staf die daar een stem in heeft. Ik kan niets pushen natuurlijk. Voor donderdag is het heel kort dag”, lijkt Van ’t Schip een snelle rentree van Bergwijn uit te sluiten.