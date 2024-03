Nieuwe blessure bij Ajax, basisdebuut aanstaande: ‘De kans is groot dat hij gaat starten’

Ajax-trainer John van ’t Schip kan in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht van komende zondag naar alle waarschijnlijkheid géén beroep doen op . De Kroaat is deze week uitgevallen op de training en lijkt de ontmoeting met de ploeg in vorm aan zich voorbij te moeten laten gaan. Daardoor is de kans ‘groot’ dat over twee dagen zijn basisdebuut maakt bij Ajax. De Turk verscheen afgelopen zondag op bezoek bij AZ voor het eerst binnen de lijnen bij de Amsterdammers.

Kaplan verruilde zijn thuisland Turkije in de zomer van 2022 voor een avontuur in Nederland, maar door meerdere blessures stond hij erg lang aan de kant. De Turkse verdediger maakte dit seizoen al een aantal keer zijn opwachting bij Jong Ajax en een debuut in de hoofdmacht leek niet lang meer op zich te laten wachten. Op bezoek bij AZ was het dan eindelijk zover. Kaplan kwam tien minuten voor de pauze binnen de lijnen voor de ongelukkige Anton Gaaei. Ajax-fans waren lyrisch over het optreden van de debutant en Van ’t Schip is eveneens complimenteus.

“We zijn blij dat we de beschikking over hem hebben. Hij is een betrouwbare speler aan de bal”, zo klinkt het namens de oefenmeester op de clubsite. “Verdedigend is Ahmetcan sterk in de lucht en in het positie kiezen is hij ook goed. De kans is groot dat hij gaat starten tegen FC Utrecht, ook omdat Josip Sutalo deze week is uitgevallen op de training.” Sutalo leek zich na het vertrek van Maurice Steijn en de aanstelling van Van ’t Schip steeds meer op zijn gemak te voelen bij Ajax, maar maakt inmiddels alweer weken een onzekere indruk. De Kroaat moest na de winterstop al de duels met RKC Waalwijk en Heracles Almelo missen wegens een blessure.

Berghuis en Bergwijn

Ajax hoopt zich tegen FC Utrecht te herstellen van de recente teleurstellende prestaties in de Eredivisie. De laatste overwinning in competitieverband dateert van eind januari, op bezoek bij Heracles Almelo (2-4). Ajax speelde nadien gelijk tegen PSV (1-1) en NEC (2-2), verloor bij sc Heerenveen (3-2) én AZ (2-0) en werkte tussentijds een zeer bedroevend tweeluik af met FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de Conference League. De Amsterdammers zullen het tegen FC Utrecht mogelijk nog wel moeten doen zonder Steven Berghuis. “Hij heeft een tikje gehad op de binnenkant van zijn knie. Dat is altijd een vervelende blessure. Hopelijk trekt dat snel weg, zodat we weer de beschikking over hem hebben”, aldus Van ’t Schip.

Steven Bergwijn is op de weg terug. De aanvoerder raakte begin deze maand geblesseerd aan zijn hamstring. Van ’t Schip vertelt dat Bergwijn vrijdag weer op het veld stond, maar nog niet zover is om te spelen. Jordan Henderson keert zondag mogelijk wél terug binnen de lijnen. “Hij heeft goed getraind en was vandaag (vrijdag, red.) ook aanwezig. In principe moet dat voor zondag geen probleem zijn”, zo klinkt het.