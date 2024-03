Van 't Schip komt richting PEC ook nog met positief Ajax-nieuws: 'Ze blijven stappen maken'

Ajax-trainer John van ’t Schip schoof donderdagmiddag aan voor een persconferentie en de achterban hoopte op een goed nieuws uit de ziekenboeg, maar kreeg in plaats daarvan te horen dat naast Brian Brobbey ook Steven Berghuis, Josip Sutalo én Jordan Henderson wegens fysieke ongemakken niet beschikbaar zijn voor het duel met PEC Zwolle van komende zondag. Van ’t Schip had desondanks ook nog positief nieuws te melden: , en hebben een goede indruk achtergelaten bij Jong Oranje.

De prestaties van Ajax in de huidige jaargang zijn weliswaar niet om over naar huis te schrijven, maar de gevallen grootmacht levert desondanks elke interlandperiode meerdere internationals af. Brobbey mocht zich melden bij het Nederlands elftal, maar kwam niet ongeschonden uit de ontmoeting met Sparta Rotterdam en moest zich daardoor afmelden bij Ronald Koeman. Helaas voor Brobbey, die in de interlands tegen Schotland en Duitsland juist zijn visitekaartje had willen afgeven. Die kans kreeg hij niet. Hato, Rensch en Taylor daarentegen wel. Niet bij het ‘grote’, maar Jong Oranje.

Artikel gaat verder onder video

Hato behoorde in november nog tot de selectie van het Nederlands elftal en maakte in de uitwedstrijd tegen Gibraltar in de kwalificatie voor het Europees Kampioenschap in Duitsland zelfs zijn debuut. De concurrentie in de achterhoede is echter moordend. Hato meldde zich vorige week dan ook bij Jong Oranje, evenals Rensch en Taylor. Laatstgenoemde was de enige Ajacied die in het oefenduel met Jong Noorwegen (1-2 verlies) aan de aftrap verscheen. Bondscoach Michael Reiziger had een paar dagen later in het kwalificatieduel met Moldavië wél basisplaatsen ingeruimd voor het Ajax-trio.

De drie hebben een goede indruk achtergelaten, liet Van ’t Schip donderdagmiddag weten op zijn persconferentie. “De jongens bij Jong Oranje hebben het heel goed gedaan. Ze blijven stappen maken. Ik heb goede berichten teruggekregen van Reiziger. Dat is alleen maar positief”, zo klonk het. Jong Oranje was met 0-3 te sterk voor de leeftijdsgenoten van Moldavië. Rensch opende al na zeven minuten de score, Million Manhoef en Ruben van Bommel waren eveneens trefzeker. De 21-jarige vleugelverdediger uit Lelystad maakt zondag mogelijk zijn rentree bij Ajax. Hij moest de laatste twee competitieduels met Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam wegens een schorsing aan zich voorbij laten gaan. Ajax kwam in beide wedstrijden niet verder dan een 2-2 gelijkspel.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Anton Gaaei onthult wat Jordan Henderson tegen hem zei na uiterst pijnlijke wissel

Anton Gaaei blikt in gesprek met Ajax TV terug op de moeilijke periode die hij achter de rug heeft.