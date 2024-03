Twijfel sloeg tóch heel even toe bij Hato: 'Dan denk je er weleens anders over na'

heeft in gesprek met het clubkanaal tekst en uitleg gegeven over zijn besluit om bij te tekenen bij Ajax. De talentvolle verdediger was in Amsterdam lang in het bezit van een contract tot medio 2025, maar zette dinsdag zijn krabbel onder een overeenkomst tot de zomer van 2028. Hato geeft eerlijk toe dat de teleurstellende resultaten in het huidige seizoen hem soms ook anders naar de situatie hebben laten kijken.

Hato debuteerde in januari vorig jaar in de hoofdmacht van Ajax, maar zijn eerste hoofdprijs is voorlopig ver te zoeken. De Amsterdammers gingen vorig jaar in de bekerfinale na strafschoppen onderuit tegen PSV en eindigden in de Eredivisie op de derde plaats. In het huidige seizoen waren ze in december al uitgespeeld in het bekertoernooi en door het 2-2 gelijkspel tegen Fortuna Sittard van afgelopen zondag kunnen ze koploper PSV definitief niet meer achterhalen. Ajax is nog wel actief in de UEFA Conference League, maar moet donderdagavond afrekenen met Aston Villa om zich te plaatsen voor de kwartfinales.

Artikel gaat verder onder video

Hato besloot desondanks het dramatische seizoen zijn handtekening te zetten onder een nieuw contract. “Ik weet gewoon van mezelf dat bij Ajax blijven goed voor mij is. Dit is pas mijn eerste échte jaar als basisspeler in de Eredivisie en ik denk dat ik nog wel genoeg te leren heb hier”, vertelt Hato. “Voor mij was de keuze sowieso niet moeilijk om bij Ajax te blijven, zeker niet.” Maar lastig is het wel, zo’n seizoen. “Als je ineens zoveel wedstrijden achter elkaar niet wint, dan kan dat wat met je doen. Dan denk je er weleens anders over na. Maar als je het realistisch bekijkt voor mijn leeftijd en ontwikkeling, dan weet ik dat ik hier nog zeker goed zit.”

De ontwikkeling van Hato blijft in elk geval niet onopgemerkt. De linkspoot debuteerde in november vorig jaar in het Nederlands elftal en zijn naam werd de voorbije maanden al in verband gebracht met de ene na de andere Europese grootmacht. “Eigenlijk wel rustig. Ik probeer er niet teveel op te letten”, reageert Hato op de vraag hoe hij zich houdt onder al die aandacht. “Ik gebruik natuurlijk ook social media, ik zie ook van alles voorbijkomen. Het is mooi als grote clubs interesse, of in elk geval leest dat zij interesse hebben. Dat is dan wel leuk, vooral als je zo jong bent. Maar ik trek me er verder niet zoveel van aan. Ik blijf er gewoon rustig onder”, zo klinkt het.