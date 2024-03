Spaanse bond zet Ajax-flop uit functie vanwege aandeel in zaak-Hermoso

De Spaanse voetbalbond (RFEF) heeft technisch directeur (en voormalig Ajax-speler) Albert Luque geschorst vanwege zijn aandeel in de rel rond voorzitter Luis Rubiales en Jennifer Hermoso. De toenmalig preses kuste de speelster kort na het binnenhalen van de wereldtitel op de mond, Luque zou haar daarna onder druk hebben gezet om in een video te zeggen dat hij dit met haar toestemming had gedaan.

De actie van Rubiales kreeg verstrekkende gevolgen: de voorzitter kreeg een hausse aan kritiek over zich heen en werd uiteindelijk door de FIFA gedwongen om zijn positie op te geven. Gisteren (woensdag) eiste het Spaans Openbaar Ministerie een celstraf van 2,5 jaar voor Rubiales, die de speelster bovendien een schadevergoeding van een ton zou moeten betalen.

Daarnaast zijn drie andere bondsfunctionarissen verdacht van het dwingen van Hermoso om de bewuste video op te nemen. Buiten Luque zijn dat de inmiddels vertrokken bondscoach Jorge Vilda en marketingdirecteur Rubén Rivera. Het OM eist dat zowel Luque als Rivera achttien maanden de cel in gaat, waarop de voetbalbond heeft ingegrepen en beide mannen uit hun functie heeft ontheven.

Ajax

Luque kwam in de zomer van 2007 als grote naam naar Ajax, dat de aanvaller voor een bedrag van acht miljoen euro overnam van Newcastle United. De Spanjaard maakte eerder in zijn loopbaan vooral indruk in zijn periode bij Deportivo La Coruña, maar wist de verwachtingen in Amsterdam nooit waar te maken. In alle competities zou Luque slechts tot twintig wedstrijden (en vier doelpunten) komen, waarna de club hem verhuurde aan FC Málaga, dat hem uiteindelijk transfervrij mocht inlijven. Na zijn loopbaan trad hij in dienst van de RFEF, waar hij na het teleurstellend verlopen WK in Qatar werd aangesteld als technisch directeur.

