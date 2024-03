Kroes staat bij Ajax voor ‘loodzware’ taak: ‘Daar wil hij zoveel mogelijk op inzetten’

Alex Kroes begint over twee dagen officieel aan zijn functie als algemeen directeur van Ajax. De Utrechter staat voor de zware uitdaging om de Amsterdamse selectie dusdanig op de been te krijgen dat er volgend seizoen weer om de prijzen gespeeld kan worden. Daarvoor wil Kroes, de opvolger van Edwin van der Sar, ‘zoveel mogelijk inzetten op de eigen kweek’.

Dat schrijft Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad althans. Wat dat betreft sloeg de huidige nummer vijf van de Eredivisie dinsdagmiddag een grote slag. Het hing al even in de lucht, maar Jorrel Hato zette twee dagen voor de return tegen Aston Villa in de achtste finales van de UEFA Conference League eindelijk zijn krabbel onder een nieuw contract. Waar de talentvolle verdediger lang in het bezit was van een contract tot medio 2025, is hij nu tot de zomer van 2028 verbonden aan Ajax. “Daarmee heeft Kroes, die net als de rvc met een schuin oog meekeek naar de door Kelvin de Lang (tijdelijk technisch aanspreekpunt) en Susan Lenderink (financieel directeur) gevoerde onderhandelingen, daags voor zijn eerste werkdag een opsteker te pakken”, schrijft Inan.

Volgens de clubwatcher staat Kroes voor de ‘loodzware’ taak om met beperkte middelen ‘meer balans en kwaliteit’ in de selectie te krijgen. Ajax gaf afgelopen zonder onder toenmalig technisch directeur Sven Mislintat meer dan honderd miljoen euro uit aan nieuwe spelers, maar tot op heden is op Diant Ramaj na geen enkele aankoop een versterking gebleken. Bij Ajax staat dus opnieuw een renovatie op de planning. “Wie gaan daar wel en geen deel van uitmaken? Om te beginnen de eigen kweek, waar Kroes als voormalig jeugdspeler en trouw clublid zoveel mogelijk op wil inzetten”, schrijft Inan. “Inschatten hoeveel nieuwe Hato’s binnen een paar jaar de stap naar de hoofdmacht kunnen maken, waar het de voorbije jaren aan ontbroken heeft, is wat De Lang, de nieuwe directeur Marijn Beuker, Hoofd Ontwikkeling Casimir Westerveld en de scouting momenteel in kaart proberen te brengen.”

Inan stelt dat Ajax op de ‘korte termijn aangewezen’ is op spelers als Kristian Hlynsson, Devyne Rensch en Kenneth Taylor. “Van eerstgenoemde wil Ajax het contract dit jaar ook openbreken”, zo klinkt het. Hlynsson kreeg van de eerder dit seizoen opgestapte Maurice Steijn al een kans in de hoofdmacht en is sinds de aanstelling van John van ’t Schip niet meer uit de basiself weg te denken. De IJslander heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2026. Hij zette op 25 januari 2022 voor het laatst zijn handtekening onder een contractverlenging. “Rensch en Taylor lopen al langer mee, maar konden zich te weinig aan de sportieve malaise onttrekken om in aanmerking te komen voor een (top)transfer”, aldus Inan.