‘Alex Kroes laat zich gelden en weet wie transfers bij Ajax moet gaan doen’

Ajax is op zoek naar een directeur transfers en komt uit bij de 37-jarige Christopher Vivell, zo meldt VI. Algemeen directeur van Ajax, Alex Kroes, laat zich dus meteen gelden. Hij is sinds 15 maart 2024 werkzaam bij de club uit de Nederlandse hoofdstad. Vivell deed als sportief directeur eerder al zaken met Ajax, met zijn club destijds, RB Leipzig. Dit was toen Brian Brobbey transfervrij naar Duitsland vertrok.

Vivell is naar verluidt dé kandidaat om de rol van directeur transfers te vervullen binnen de club in Nederland die het vaakst kampioen is geworden. Kroes zou als een bok op de haverkist zitten om Vivell in te lijven. Van 2015 tot en met 2020 was Vivell de directeur van de scouting afdeling van Red Bull Salzburg. Daarna ging hij aan de slag bij Leipzig in Duitsland.

In november van 2022 werd Vivell aangesteld als Technisch directeur van Chelsea, maar in de zomer van dat jaar vetrok hij alweer. De hulp voor Kroes komt nu van hoofdscout Kelvin de Lang, maar de bedoeling is dat er na de zomerse transferwindow iemand anders aangesteld wordt. Diegene zou zich dan moeten buigen over de in- en uitgaande transfers bij Ajax.