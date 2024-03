Almere City en FC Utrecht vervelen kijkers in ontzettend nare wedstrijd

Een 1-1 gelijkspel heeft Almere City aan haar thuisduel tegen FC Utrecht overgehouden. Een duel waarin knokken het devies was, het spel vaak stil lag wegens kleine overtredingen en fatsoenlijk positiespel haast onmogelijk was kende met dit gelijke spel een terechte uitslag. Voor Almere weer een puntje dichterbij handhaving, Utrecht moet hopen dat de achtervolgers morgen punten laten liggen.

In Almere besloten de beide ploegen al snel om met lange ballen het gevaar aan de overzijde op te zoeken. Het veld leende zich niet bepaald voor verfijnd positiespel, dus was de snelle voorsprong precies wat de thuisploeg wilde. De man in vorm, Yoann Cathline, liet het thuispubliek al na drie minuten juichen. De Fransman had een dubbele schaar, een fijne versnelling en een scherpe poeier in de korte hoek in huis, de terugkerende Utrechter doelman Vasilis Barkas beteuterd achterlatend. Utrecht keek dus al snel tegen een achterstand aan, maar wist deze een kwartier later ongedaan te maken. Het eerste gevaar van de Domstedelingen was direct raak. Victor Jensen stuitte nog op doelman Nordin Bakker, maar voor Sam Lammers was het vervolgens een koud kunstje om van dichtbij binnen te tikken. Het doelpunt had wel een controversieel randje, aangezien even daarvoor Almere-middenvelder Stije Resink naar de grond ging met ogenschijnlijk een hoofdblessure. De arbitrage in naam van Jannick van der Laan keurde desondanks het doelpunt goed. Na twee kansjes van Almere via Jamie Jacobs en andermaal Cathline was het laatste wapenfeit van het eerste bedrijf aan Utrecht-middenvelder Can Bozdogan die een vrije trap op het dak van het doel wist te plaatsen.

Utrecht had al snel in de tweede helft de voorsprong kunnen nemen, ware het niet dat een kopbal van Lammers goed gepareerd werd door Almere-doelman Bakker. Even later was het Mike van der Hoorn die een kopbal maar net over het Almere-doel zag gaan. Almere zette daar pas een twintigtal minuten in het tweede bedrijf wat tegenover. Peer Koopmeiners zag een poging van ver maar net langs de paal zeilen. Vervolgens ploeterde men voort op de Almeerse tuin, waarna in het slot Resink en Cathline Barkas nog tot het uiterste dwongen. Resink had eveneens de pech dat de onderkant van de lat zijn vrije trap niet gunstig gezind was.

Vuurpijlen alom in dit duel, maar ze bleken weinig effectief. Voor Almere was dit punt het meest welkom, maar trainer Alex Pastoor zag wel zijn betrouwbare doelman Bakker wegvallen met een liesblessure. Utrecht had gehoopt op meer, maar kon zich met het vechtvoetbal geen weg banen door de Almeerse organisatie.

Almere City kan zich opmaken voor een belangrijke reeks duels met ploegen die onder hen staan. Te beginnen met een uitduel bij Vitesse volgende week. Utrecht zal in datzelfde weekend thuis de degens kruisen met bekerfinalist NEC.