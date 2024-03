‘Als hij weggaat, dan gaat Feyenoord misschien wel dezelfde kant op als Ajax'

Khalid Boulahrouz vindt Arne Slot van onschatbare waarde voor Feyenoord. De trainer bezorgde Feyenoord vorig jaar de eerste landstitel sinds 2017 en kan volgende maand ook een KNVB Beker toevoegen aan zijn palmares. Boulahrouz is bang dat de Rotterdammers weer terug bij af zijn als Slot vertrekt.

Tijdens het praatprogramma Rondo bespreken gasten Boulahrouz, Theo Janssen, Rafael van der Vaart en Marco van Basten hoe zij het volgende seizoen van Feyenoord voor zich zien. Volgens Boulahrouz staat of valt alles met het aanblijven van coach Slot. “Hij is het fundament van het succes van Feyenoord. Ik hoop het niet, maar ik ben bang dat als hij vertrekt, dat het misschien wel dezelfde kant op gaat als Ajax. Oké, niet zo extreem, maar je moet maar een trainer zien te vinden die kan voortborduren op datgene wat er nu is neergezet. Dat is heel erg moeilijk.”

Artikel gaat verder onder video

Janssen kijkt naar hoe dat bij AZ is gegaan, waar Slot in 2020 vertrok. “Dat is in het eerste jaar wel redelijk gelukt, toch? Pascal Jansen heeft het nog wel redelijk doorgezet. Verder hangt het er ook wel van af welke trainer het overneemt. Als je een goede trainer voor de groep zet, met een vergelijkbare denkwijze, kan het niveau wel behouden worden. Alleen zullen er bij Feyenoord nu ook veel spelers gaan vertrekken. Die denken: de periode is voorbij, we zijn kampioen gewonnen, hebben de beker misschien wel gewonnen.”

Volgens Van der Vaart is het voor Slot tijd voor een nieuwe stap. “Ja, hij moet vertrekken, hij kan er niet meer uit halen.” Van Basten kijkt vooral naar de wensen van Feyenoord zelf. “Ze moeten hopen dat hij blijft. Als hij weggaat, wordt het wel een lastig karwei. Bovendien wil ik liever dat de betere trainers in Nederland blijven, want dan zien we beter voetbal hier.”