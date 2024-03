Anis Hadj Moussa maakt het waar, maar Vitesse blijft na comeback ontgoocheld achter

Vitesse en Almere City hebben zaterdagavond in Arnhem de punten gedeeld: 1-1. Anis Hadj Moussa bezorgde Vitesse laat in de wedstrijd nog een punt, nadat Almere City lang had geleid. Vitesse schiet weinig op met de remise en blijft zeventiende staan in de Eredivisie met 17 punten uit 26 duels. Almere City staat twaalfde met 30 punten uit 26 wedstrijden.

Onder aanvoering van een voortdurend dreigende Hadj-Moussa begon Vitesse vol goede moed aan de wedstrijd. Het was echter Almere City dat na negentien minuten voetballen brutaal de leiding nam in Arnhem. Kornelius Normann Hansen werd achter de laatste linie van Vitesse weggestoken door Peer Koopmeiners, waarna de Noorse middenvelder Eloy Room verschalkte met een schot in de verre hoek: 0-1.

Artikel gaat verder onder video

Het tegendoelpunt deed Vitesse geen goed, want het elftal van Edward Sturing had in het vervolg van de eerste helft moeite om tot gevaarlijke aanvallen te komen. Kort na de onderbreking kwam de thuisploeg goed weg. Eerst trof Almere City de paal en even later scoorde Stije Resink uit de kluts, maar de 0-2 werd afgekeurd vanwege een overtreding van Théo Barbet.

Vitesse mocht zo blijven hopen op een resultaat. De Arnhemmers voerden de druk op en wisten in de 87ste minuut een verdiende gelijkmaker te forceren. Mathijs Tielemans had een fraaie steekpass in huis op Hadj-Moussa, waarna de buitenspeler vanbinnen de zestien doeltreffende uithaalde: 1-1. Hadj-Moussa leek Vitesse in de blessuretijd zelfs nog de volle buit de bezorgen, maar zijn fantastische uithaal belandde tegen de lat.