Arne Slot loopt direct na laatste fluitsignaal naar één PSV'er en geeft hem een duwtje

zorgde er met zijn treffer in het tweede bedrijf voor dat het duel tussen PSV en Feyenoord in een remise eindigde, waardoor Feyenoord-trainer Arne Slot zijn voormalig-pupil na afloop van het duel direct even op zocht. De twee werkten in het verleden succesvol samen bij AZ en Feyenoord, maar zondagmiddag was Slot minder blij met de aanwezigheid van Til.

De aanvallende middenvelder, die zijn rentree maakte na blessureleed, liep zeven minuten nadat hij in het veld kwam goed weg bij Thomas Beelen en schoot de bal achter Timon Wellenreuther. De oud-Feyenoorder deed daarmee zijn voormalig werkgever veel pijn, waaronder zijn oud-trainer Slot.

Toen de oefenmeester van Feyenoord na afloop het veld inliep en in de buurt kwam van de PSV'er, moest Til direct lachen. Slot liep vervolgens naar Til toe en gaf hem met een lach op zijn gezicht een duw in zijn rug. De aanvallende middenvelder, over wie Slot altijd al lovend is geweest, bewees zondagmiddag weer eens van grote waarde te zijn voor PSV.