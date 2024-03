Arne Slot staat op in 59e minuut en loopt met IPad naar Edwin van de Graaf

Arne Slot heeft zich zondagmiddag verbaasd over een beslissing van scheidsrechter Serdar Gözübüyük, waardoor de trainer van Feyenoord met zijn IPad de vierde official wilde overtuigen van zijn gelijk. Volgens de trainer hield Luuk de Jong in eerste instantie Mats Wieffer vast, terwijl de arbiter een vrije trap aan PSV gaf.

Wieffer en De Jong vochten vanaf het strafschopgebied tot aan de cornervlag een duel met elkaar uit, waarin alle twee de spelers elkaar vasthielden. Op beelden was te zien dat De Jong in eerste instantie Wieffer zijn shirt vasthield, maar arbiter Gözübüyük besloot een vrije trap aan PSV toe te kennen. Dit zorgde voor verbazing bij de technische staf van Feyenoord, waarna Slot naar de vierde official stapte.

De oefenmeester van Feyenoord liep met zijn IPad naar vierde man Edwin van der Graaf, om de arbiter op die manier te laten zien dat niet Wieffer, maar De Jong in eerste instantie een overtreding maakte. Het protest van de trainer had echter geen invloed, want de vrije trap van PSV bleef staan.

